Oranssi alkuviini sopii rohkealle harrastajalle, joka osaa arvostaa yllättäviäkin aromeja

Mikä?

Millainen?

Mihin?

Oransseiksi viineiksi kutsutaan kuorien kanssa käynyttä viiniä. Tämä tuo niiden makuun punaviineistä tuttua karvautta. Monet oranssit viinit ovat myös alkuviinejä eli ne on tehty ilman lisä- ja säilytysaineita. Tästä syystä niiden ominaisuudet eivät ole kovin pysyviä, viinit kehittyvät ja hapettuvat huomattavasti ”normaaliviiniä” nopeammin. Aromien muutos voi yllättää tavallisen viininystävän. Alkuviinien kanssa tarvitaankin rohkeutta kohtaamaan yllättäviäkin ominaisuuksia.Viini on vaalea, sen väri muistuttaa oranssiin vivahtavaa omenamehua. Tuoksu on melko neutraali, aromit ovat paremmin esillä maussa. Täysin kuiva maku on runsaan hapokas.Huomionarvoista on hedelmäisten aromien supistuminen pelkkään greippimäiseen makuun, sekin ehkä enemmänkin hapokkuuteen ja karvauteen perustuvana. Pääosa aromeista muistuttaa etikka- ja maitohappokäymisen tuotteita. Aistittavissa on myös pähkinämäistä karvautta. Yllättävän pitkä maku on tasaisen karvas ja voimakas. Tavallisessa skaalassa viini saa alle kaksi tähteä, alkuviinien kategoriassa reilut 3 tähteä.Vahva ja intensiivinen maku on parhaimmillaan säilöttyjen ja hapatettujen ruokien kanssa. Tällöin voi maistaa mielenkiintoisia happamuuden ja karvauden yhdistelmiä.