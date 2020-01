Ruoka

Suomen myydyin punaviini vaihtui vuosien jälkeen – Sen hyvä hinta-laatusuhde yllätti asiantuntijankin

Tältä Suomen suosituin punaviini tuoksuu ja maistuu:

2u Duas Uvas nousi Suomen myydyimmäksi punaviiniksi viime vuonna. Se ohitti vuosia kärkipaikkaa pitäneet chileläispunaviinit.Vuonna 2017 2u Duas Uvas -viini oli myyntitilastossa sijalla 11 ja vuonna 2018 jo kolmanneksi myydyin. Viime vuonna se kaksinkertaisti myyntinsä 880 tuhanteen litraan ja kiilasi punaviinien ykköseksi.Neljän edellisen vuoden ajan kärkipaikkaa pitäneiden chileläisten cabernet sauvignon -viinien Gato Negron ja Viña Maipon myynti sen sijaan väheni.Duas Uvas myös nosti portugalilaisten viinien kokonaisosuutta Suomen markkinoilla reilusti. Osuus lähes kaksinkertaistui, 5,4 prosentista 9,2 prosenttiin. Portugalilaisia viinejä myydään nyt reippaasti enemmän kuin esimerkiksi ranskalaisia viinejä. Kaikki tämä lähes yksinomaan yhden viinin ansiosta: Duas Uvas -viinin myynti kattaa 44 prosenttia koko Portugalin osuudesta.2u Duas Uvas -viiniä myydään sekä pullossa (hinta 7,98 e) että 3 litran hanapakkauksena (29,98 e).Keskisyvän punaisessa viinissä on selkeä ja melko runsas tuoksu, jota hallitsee monipuolinen marjaisuus. Siinä pääosan valtaavat punainen kirsikka ja mustaherukka, mutta muitakin marjoja on aistittavissa. Tuoksusta erottuu myös vaniljaa sekä mustapippurimaista mausteisuutta.Keskipitkän maun hallitseva aromi on hyvin puhdaspiirteinen ja maukas marjaisuus, jota tukee hyvä hapokkuus. Mausteisemmat aromit sekoittuvat viinin notkeisiin, mutta viinin luonteeseen nähden sopiviin tanniinien karvaisiin makuihin. Viini ei ole aivan kuiva. Sokeri maistuu hieman maun lopussa. Se on siedettävää, sillä se myös nostaa aromikkuutta ja taittaa hiukan karvautta. Nämä ovat tärkeitä maun soljuvuuden kannalta.Kun muistellaan Suomen suosituimpia punaviinejä kymmenen viime vuoden ajalta, Duas Uvas on siinä sarjassa yllättävän monipuolinen ja maukkaasti puhdaspiirteinen viini. Tämä oikeuttaa sille juuri ja juuri kolmen tähteä, kun arviointiskaala on 1–5 tähteä. Kolme tähteä on hintaan nähden oikein hyvä arvio.Viinin mukava hapokkuus ja kohtuullinen karvaus tekevät siitä mainion yleisviinin ruokapöytään niille arkisille ruoille, joissa ei ole kovin voimakkaita makuja.