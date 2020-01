Ruoka

Mustekalaa saa jo monista marketeistakin – Näin teet siitä herkullisen ja murean aterian kotikeittiössä

Se

Maltti

Näin kypsennät mustekalan

Kypsennä

Mustekalan

Juttuun on tehty korjaus 27.1. 2020 klo 9.59. Mustekala on nilviäinen, ei äyriäinen kuten jutussa alkujaan mainittiin.

tapahtui salakavalasti – lonkerot ovat uineet kuin varkain kauppojen kalatiskeille, ravintoloiden listoille ja sosiaaliseen mediaan.Onko mielikuvasi mustekalasta sitkeä tai kumimainen? Huoli pois. Näillä neuvoilla mustekala muuttuu mureaksi kotioloissakin.Suomessa kaupoissa myytävä mustekala on yleensä tuoreena pakastettua. Ja mustekalan kohdalla jäädytys on plussaa, sillä pakastaminen pehmentää nilviäisen sitkeyttä.on valttia: anna mustekalan sulaa kaikessa rauhassa jääkaapissa noin vuorokauden ajan. Jos aikaa ruoanvalmistukseen on vähän, laita mustekala siivilään ja valuta sen päälle kylmää vettä.Pakasteen ehdoton plussapuoli on myös helppous. Ne myydään valmiiksi puhdistettuina, joten mustekala on vaivaton keittää sulatuksen jälkeen. Osta mustekalaa noin 400 grammaa per henkilö, sillä se kutistuu kypsennettäessä.Jos ostat tuoretta mustekalaa, ota nenä avuksi. Mustekala ei saisi haista kalaisalta, sillä silloin se on jo alkanut pilaantua.mustekala keittämällä. 1–1½ kg:n painoisen mustekalan keittäminen vie 1–1½ tuntia. Tee keittämisen aikana veitsitesti. Kun terävä kärki painuu vaivattomasti paksuun kohtaan lonkeroa, mustekala on kypsä.Italialaiset vannovat viinin ja korkin nimeen. He nakkaavat keitinliemeen veden sijaan viiniä ja avatun pullon korkin, sillä perinnetiedon mukaan se poistaa sitkeyttä. Kreikkalaiset puolestaan hakkaavat mustekalaansa kallioon (tai keittiön työtasoon) sitkeyden vähentämiseksi.Monessa ohjeessa neuvotaan kastamaan mustekala ensin kolme kertaa nopeasti kiehuvaan veteen ennen sen keittämistä. Tämän uskotaan auttavan siihen, että lonkerot säilyvät kauniin kiharaisina keittämisen aikana.Keittämisen jälkeen hiero talouspaperilla nahkaa pois lonkeroista. Paista halutessasi kaunis väri pintaan pannulla tai grillissä.makupariksi on monta vaihtoehtoa. Mustekala rakastaa etenkin yrttejä ja sitruunaisia makuja.Espanjalaiset tarjoavat lonkerot usein paahdettujen perunoiden kanssa tai tapastyyliin paprikajauheella maustettuna.Korealainen mustekalaherkku, nakji-bokkeum, maistuu inkivääriltä ja seesamiöljyltä. Japanissa lonkerot koristavat sushia tai niistä tehdään lihapullien tyylisiä takoyaki-mustekalapalloja.Lissabonilaisessa Time Out -ravintolakompleksissa lonkero tarjoillaan grillattuna hot dogissa.