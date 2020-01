Karamellisoidusta sipulista syntyy huiman hyvä pastakastike, ja nopeimmillaan se valmistuu kymmenessä minuutissa

Ruoka

Karamellisoidusta sipulista syntyy huiman hyvä pastakastike, ja nopeimmillaan se valmistuu kymmenessä minuutis

arki-ilta, eikä keittiössä ole aineksia yhteenkään kokonaiseen ruokaan. Vain sipulia, muutama kananmuna ja nippu spagettia. Ja jääkaapin lokerossa kokkare unohtumisuhan alla olevaa pecorinoa.Näistä muutamista aineksista voi kuitenkin saada aikaiseksi mainion pastan.sopii ruoan pääosaan, jos sitä kohtelee hyvin. Idean voi lainata ranskalaiselta sipulikeitolta, joka perustuu hitaasti kypsennettyyn ja karamellisoituun sipuliin.Aluksi sipuli kuullotetaan pannulla läpikuultavaksi niin, ettei se paistu vaan korkeintaan ruskistuu hieman ja pehmenee. Sitten kuullotusta jatketaan, jolloin neste haihtuu. Samalla sipuli luovuttaa sokerinsa pannulle. Pannuun tarttunut tumma, tahmea makuaines on merkki siitä, että ollaan oikeilla jäljillä. Valurauta- tai teräspannu on karamellisointiin paras väline, sillä makeutuva sipuli ei ota samanlaista tuntumaa pinnoitetun pannun pohjaan.Paras lopputulos syntyy, kun malttaa väsyttää sipulia vajaan tunnin ajan. Tällöin se karamellisoituu ilman, että joukkoon lisätään ripaustakaan sokeria. Lämpö vapauttaa sipulin kerroksiin kätkeytyneen sokerin ja hajottaa sen. Samalla kirpeä maku leppyy pehmeän aromikkaaksi.Pannun pohjalle paahtuneet karamellisoituneet makuaineet saa liuotettua takaisin sipuliseokseen lisäämällä joukkoon tilkan vettä tai valkoviiniä. Jos jääkaapissa on loraus viiniä, se kannattaa siis käyttää tähän.Tällä tavoin käsiteltyä sipulia voi käyttää paitsi pastan joukossa, myös lisukkeena.Karamellisoitumista voi tehostaa ripauttamalla sipulien joukkoon sokeria. Tällöin sipuli makeutuu, mutta sen rakenne ei ehdi pehmetä samalla tavoin kuin hitaasti kypsennettäessä. Jos pitää rapeasta, tämä versio saattaa miellyttää jopa enemmän. Kymmenessä minuutissa karamellisoitujen sipulien lopputulos ei ole samanlainen kuin hitaasti väsytetyillä sipuleilla, mutta silti herkullinen.Tätä pikakaramellisoinnin ideaa käytetään oheisessa sipulispagetin reseptissä. Sen ansiosta ruoka valmistuu samassa ajassa, kun pasta kiehuu kypsäksi.Sipulispagetti on todellista nyhjää tyhjästä -sarjaa, sillä valmistukseen tarvitaan vain sipulia, spagettia, munia ja juustoa.