Ruoka

Vierastatko mukulasellerin aromia? Näillä vinkeillä kesytät ronskin maun ja saat selleristä huippuhyvää

Moni

Uunissa

Perinteistä

Juuriselleri

vierastaa juuriselleriä – ja aivan turhaan. Juurisellerin eli mukulasellerin maku on raakana hieman kitkerä ja ronskin aromikas, ja mukula voi siksi tuntua haastavalta. Mutta kun juuriselleriä kypsentää pitkään esimerkiksi uunissa, kitkeryys häviää ja makuun tulee lempeää makeutta.kokonaisena paahdettu juuriselleri on huippuhyvää. Pehmeäksi kypsynyt malto maistuu pähkinäiseltä ja makealta. Sitruunankuorella maustettu voimajoneesi ja rapeaksi paahdetut kikherneet sopivat täydellisesti uunisellerin kylkeen.Paahdetusta uuniselleristä voit valmistaa myös maukkaan juuriselleripyreen murskaamalla kuoritut ja paahdetut juurisellerinpalat lämpimän maidon tai kerman kanssa tasaiseksi soseeksi ja viimeistelemällä sen sitruunavoimajoneesilla.perunakiusausta maukkaampi versio syntyy suikaloidusta juuriselleristä. Mausta tulee mutkaton, kun juuriselleri saa muhia vuoassa voimakkaan juuston, suolaisen kylmäsavustetun pororouheen ja kuohukerman kanssa. Raastetusta selleristä kiusaus valmistuu suikaloitua juuriselleriä nopeammin, mutta rakenteesta tulee hieman soseinen.sopii myös pastan joukkoon. Se rakastaa pähkinöitä, sinihomejuustoa ja omenaa. Kuorimaveitsellä ohuiksi suikaleiksi leikattu juuriselleri kypsyy pikana pannulla, ja saa jäädäkin pureskeltavan napakaksi. Juuriselleripaistos on erinomaista nauhapastan joukkoon sekoitettuna, mutta maistuu myös sellaisenaan esimerkiksi uunilohen lisukkeena.