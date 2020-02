Ruoka

Tämä kuohuviini vaalii perinteitä

Cuvage Millesimato Brut 2015



Italia, DOCG Alta Langa



Tuottaja: Cuvage



Rypäleet: Pinot Noir, Chardonnay



Hinta: 25,99 e



Saatavuus: Hyvä, erikoisvalikoiman uutuustuote



★★★



Mikä? Tämän viikon viininä on italialainen Alta Langan alueen kuohuviini. Alta Langan kuohuviineihin liittyy kaksi erityistä tekijää: ne ovat vanhimpia italialaisia pullokäytettyjä kuohuviinejä, tuotanto alkoi jo 1800-luvun puolivälissä. Kellarit, joissa kuohuviini kypsyy vähintään 2,5 vuotta, ovat saaneet Unescon kulttuuriperintömerkinnän. Cuvage Millesimato Brut 2015 -viiniä on kypsytetty melkein neljä vuotta sakan kanssa.



Millainen? Vaalean oljenvärisen kuohuviinin tuoksu on melko mieto. Aromeina on kypsää omenaa, aprikoosia, paahtoleipää ja mineraalisuutta. Suussa viini on täysin kuiva ja erittäin hapokas. Eleganttia kuplaisuutta säestää alussa greippimäinen ote, muut aromit tulevat vienosti esiin vasta kohtalaisen pitkän maun keskivaiheilla. Lopetus on mineraalinen ja lievästi paahteinen. Kevyt, napakka ja herkkien aromien tyylikäs kuohuviini.



Mihin? Sellaisenaan Cuvage Millesimato Brut 2015 on erinomainen aperitiivi tai maljajuoma, ruokapöydässä se pärjää hyvin melko mietojen makujen kanssa.