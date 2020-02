Ruoka

Helpot ”vegaanimätöt” sopivat rennoksi talvilomaruoaksi: Näin teet syntisen hyvät kasvisherkut

, jossa on makua, mutta myös runsaasti energiaa. Sellaisia ovat nämä Sipsikaljavegaanit-ryhmän idean mukaisesti valmistetut ruoat. Vegaaniruokakaan ei ole aina sitä kaikkein terveellisintä – eikä tarvitsekaan olla.Nämä herkulliset ja täyttävät ”mättöruoat” valmistuvat kotikeittiössä helposti. Kokeile vaikka hodareita: makumaailman voi viedä välillä Kaakkois-Aasiaan. Pikkelöidyt kasvikset ja korianteri elävöittävät nämä vegehodarit astetta paremmiksi.on amerikkalainen sämpylä, joka perinteisesti täytetään jauhelihakastikkeella. Vegaaniversio valmistuu näppärästi nyhtökaurasta.Vegan Junk Food Bar on tutustuttanut minut runsailla lisukkeilla höystettyjen ranskalaisten eli loaded friesien maailmaan. Versioni mättöranskalaisista valmistuu kuitenkin uunissa. Mausteeksi laitan tryffeliöljyä. Näiden perunoiden päälle kasataan tuhtia seitankebabia ja kaurakermapohjaista avokadokastiketta.siipiä voi valmistaa myös kukkakaalista, mutta parsakaalista saa vieläkin maukkaammat. Juuri sopivan tuliset parsakaaliwingsit tarjoillaan raikkaan ruohosipulikastikkeen kanssa. Näitä on vaikea vastustaa!