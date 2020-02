Ruoka

Näin teet täydellisen perunamuusin: pieni niksi nostaa muusisi uudelle tasolle

Kukapa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tavoitteena kuohkea muusi

Perinteinen

Kun perunat keittää kuorineen, niihin ei imeydy vettä kypsennyksen aikana.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuliko muusista liisteriä?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uuniperunoista syntyy paahteinen muusi

Muusiperunat

Uunissa perunasta haihtuu enemmän vettä ja peruna karamellisoituu, jolloin sen maku tiivistyy ja syvenee.