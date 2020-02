Haluatko oikaista blinien teossa? Blinipannari syntyy helposti ja ilman käryä – ja maistuu ihan aidoilta blineiltä

Ruoka

Haluatko oikaista blinien teossa? Blinipannari syntyy helposti ja ilman käryä – ja maistuu ihan aidoilta bline

Blinisesonki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Täytteet tekevät blinin

Blinipannarin

on parhaimmillaan juuri nyt. Jos blinien tekeminen tuntuu työläältä eikä keittiön varustukseen kuulu pientä valurautapannua, kannattaa kausiherkusta tehdä pannariversio. Siinä on aito blinin maku helposti saavutettavassa muodossa.Tattarijauhoilla höystetyn blinitaikinan valmistus ei ole sen hankalampaa kuin lettutaikinan. Ainoa mitä tarvitaan, on muutama tunti aikaa. Taikinaan lisätään nimittäin hiivaa. Se kohottaa, kuohkeuttaa ja hapattaa taikinan.Perinteisten blinien valmistuksessa työläin osuus liittyy paistamiseen. Muutaman blinin paistaminen käy kevyesti, mutta kun ruokailijoita on paljon, on helpompi turvautua pannariversioon. Näin kenenkään ei tarvitse jäädä keittiöön päivystämään, ja kaikki saavat blininsä lautaselle samalla kertaa. Uunissa paistettava blinipannari on myös kärytön.Yhdestä pellillisestä saa jakotavasta riippuen yhdeksän isoa tai 16 pienempää palaa. Pannarin avulla voi siis ruokkia isonkin porukan melko vähällä vaivalla. Tarjoiluastiaakaan ei tarvitse miettiä, sillä jättiblini on toimivinta tarjota samaiselta pelliltä missä se on paistettukin.Ei ihme, että blinipannari kuuluu Soppa365:n kaikkien aikojen suosituimpiin resepteihin.seuraksi sopivat samat ainekset kuin perinteisenkin blinin. Soppa365:n alkuperäisessä reseptissä jättiblinin päällysteenä on sitruunalla maustettua smetanaa, mätiä, ravunpyrstöjä, punasipulia ja tilliä.Smetanan voi hyvin vaihtaa raikkaampaan ranskankermaan ja ravut katkarapuihin. Mainio versio syntyy myös, jos mädin ja ravut korvaa graavilohella. Kalattomat päälliset saa puolestaan merilevästä tehdystä ”kaviaarista”, tuoreesta mintusta ja rapeasta paksoikaalista.Valmiiksi päällystetty blinipannari on tyylikäs tarjottava juhlissa. Jos jättiblinin haluaa tarjota näin, pannari on syytä jäähdyttää ensin. Sen voi myös valmistaa kylmään hyvissä ajoin ennen H-hetkeä. Vaikka rakenne hieman tiivistyy, pannari säilyttää herkullisen makunsa.