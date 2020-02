Asiantuntija löysi viiden tähden bordeaux-viinin, jota tottumatonkin maistelija arvostaa: ”Harvoin tästä hintaluokasta löytää näin upeasti kehittyneitä viinejä”

Ruoka

Asiantuntija löysi viiden tähden bordeaux-viinin, jota tottumatonkin maistelija arvostaa: ”Harvoin tästä hinta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikä?

Millainen?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mihin?

Tässä juttusarjassa viiniasiantuntija Jouko Mykkänen arvioi joka viikko yhden ajankohtaisen viinin.Château Malvat 2015Ranska, AC St-EmilionTuottaja: Famille GaudrieRypäle: MerlotHinta: 17,95 eSaatavuus: Hyvä★★★★★Merlot-viinit ovat yksi Alkon helmikuun erikoiseristä. Joukosta erottuu yksi loistotuote, Château Malvat 2015.Yleisesti Bordeaux’n viinejä leimaa menneiden sukupolvien maku, eivätkä nuoremmat viininkuluttajat heti ymmärrä niiden hienouksia. Toisinaan vastaan tulee kuitenkin viinejä, jotka edustavat Bor­deuax’n tyyliä parhaimmillaan ja niin selkeästi, että tottumatonkin maistaja ymmärtää niissä maistuvan herkullisuuden.Château Malvat 2015 on väriltään keskisyvän granaatinpunainen. Erinomaisen vuosikerran viinissä on runsas ja hienosti kehittynyt tuoksu, jossa on paljon kypsää ja lähes hillomaista marjaisuutta. Viinissä on kaikuja maailman herkullisimmasta marjasta eli mesimarjasta. Rehevyyttä tuoksu saa upeasta maamaisuudesta sekä lehtikompostin ja nahan aromeihin viittaavista kehittyneistä piirteistä.Pirteät hapot ja runsaat mutta kypsät tanniinit täydentävät keskitäyteläisen viinin melko pitkää makua. Sangen herkullinen tapaus! Harvoin tästä hintaluokasta löytää näin upeasti kehittyneitä viinejä, joissa on bordeaux-viineille ominaista jäntevyyttä.Tämä viini on kuin tehty pääsiäislampaan kanssa nautittavaksi.