Tämä laskiaispullalta maistuva pikakakku syntyy helposti vaikka työpäivän jälkeen – ja se maistuu ihan yhtä hyvältä kuin esikuvansa

Ruoka

Tämä laskiaispullalta maistuva pikakakku syntyy helposti vaikka työpäivän jälkeen – ja se maistuu ihan yhtä hy

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

vuosina on nähty muun muassa laskiaispullawrappeja, -nachoja ja -croisantteja.Pullan maun saa helposti myös kakkuun, kun taikinan maustaa kardemummalla. Kardemummakakun voi tehdä työpäivänkin jälkeen, sillä se ei vaadi odottelua kuten pullataikina. Tärkeää on, että ainekset vatkaa yhteen kunnolla sähkövatkaimella tai yleiskoneessa. Viisi minuuttia on sopiva vatkausaika. Uunissa kakku paistuu reilu puoli tuntia.kakun täytteet lainataan laskiaispullalta. Päälle levitetään mantelitäyte, joka valmistetaan mantelimassasta, kakunmurusista, sitruunamehusta ja parista ruokalusikallisesta kermaa.Jos kuulut koulukuntaan, jonka mielestä laskiaispullassa pitää olla hillotäyte, voit käyttää mantelitäytteen sijaan vadelmahilloa. Laittoipa täytteeksi mitä tahansa, päällimmäiseksi levitetään tietysti kermavaahtonietos.