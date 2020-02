Perjantaina on rukiin päivä, ja sitä kannattaa juhlistaa kunnon ruisleivällä – lopputulos on odotuksen arvoinen

Ruoka

Perjantaina on rukiin päivä, ja sitä kannattaa juhlistaa kunnon ruisleivällä – lopputulos on odotuksen arvoine

Karuissa

Minun

Toinen

Kotoinen

oloissa kasvava ruis on suomalaisten vilja. Ruista käytetään Suomessa ravinnoksi eniten maailmassa.Ruista viljellään Suomessa pääasiallisesti syyskylvöinä. Suomalaisen rukiin talvenkestävyys on vahva, mutta Suomessa on alettu viljellä myös Keski-Euroopasta tuttuja hybridiruislajikkeita. Vahva-arominen ruis on suomalaisille yleinen kuidun lähde, Suomessa ruista käytetään pääasiallisesti kokojyväjauhoiksi jauhettuna leivonnassa.Vaikka ruis kuuluukin ison osan arkeen, sitäkin on syytä juhlia. Rukiin päivää vietetään 28. helmikuuta, samaan aikaan Kalevalan päivän kanssa.Rukiin päivää voi juhlistaa vaikka rukiisilla karjalanpiirakoilla tai laittamalla ruisleipä tekeytymään.mielestäni ”oikea” ruisleipä tehdään täysjyvärukiista ja se leivotaan ruisjuureen. Rukiissa ei ole vehnän kaltaisia sitko-ominaisuuksia, vaan sen leivontaominaisuudet perustuvat tärkkelyksen liisteröitymiseen. Leivän valmistus vie aikaa, mutta lopputulos on odottelunsa arvoinen.tärkeä rukiista makunsa saava leivonnainen on karjalanpiirakka. Lieksalainen mummoni leipoi aina sekä riisi- että perunapiirakoita. Ohessa oleva reseptini on riisipiirakoille, mutta jos haluat tehdä perunapiirakoita, täytteeksi sopii hyvin ylijäänyt perunamuusi. Voit lisätä muusiin kananmunan sekä nokareen voita tuomaan lisämakua.Piirakat valmistuvat mukavasti tiimityönä, yksi kaulitsee kuoret ja toinen täyttää ja rypyttää. Rypyttämiseen ei kannata suhtautua turhan ryppyotsaisesti. Mummonimukaan jokainen piirakka on omanlaisensa, tekijänsä näköinen. Ja silti ne maistuvat herkullisilta., rukiilta maistuva ateria syntyy hapankorpuilla kuorrutetuista silakoista. Hapankorput jauhetaan hienoksi ja silakat pyöräytetään hapankorppujauhoissa ennen rapeaksi paistamista. Silakkapihvien kanssa maistuvat tillikastike ja perunamuusi.