Uuni tekee kasviksille ihmeitä: taulukko näyttää, kauanko kasviksia kannattaa paahtaa, jotta niihin saa eniten makua

Ruoka

Uuni tekee kasviksille ihmeitä: taulukko näyttää, kauanko kasviksia kannattaa paahtaa, jotta niihin saa eniten

Paahtaminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jotta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

tuo esiin kasvisten parhaat puolet. Uunissa kasvisten maku tiivistyy, syvenee ja muuttuu uhkeammaksi – ja monen kasviksen makeus korostuu, kun sen paahtaa.Jotta ihmeitä alkaa tapahtua, uunin on oltava tarpeeksi kuuma, 200–220-asteinen. Uuneissa on eroja, joten lämpöä voi vähentää tai lisätä sen mukaan, miten kasvisten pintaan alkaa tulla paahteista väriä.Kasvikset kypsyvät nopeasti, kun ne paloittelee tai viipaloi, kasviksesta riippuen jopa vartissa. Kokonaisina paahdettuina niistä tulee kuitenkin erityisen meheviä.kasvikset paahtuvat maukkaiksi, tarvitaan öljyä ja suolaa. Öljyn ansiosta kasvikset eivät pala, ja niistä tulee rapeita päältä ja pehmeän meheviä sisältä. Suola vaikuttaa paitsi kasvisten makuun myös niiden rakenteeseen.Suolan lisäksi kasvisten pintaan voi hieroa myös mausteita. Esimerkiksi erilaiset mausteseokset, kuten garam masala ja dukkah toimivat hyvin, samoin hunaja ja vaahterasiirappi.Paahtotaulukko kertoo, kuinka kauan mikäkin kasvis kypsyy. Kypsyyden voi vielä varmistaa samalla tavalla kuin perunoita keitettäessä: kokeilemalla veitsellä, onko kasvis pehmeä sisältä.paahtaa eri aikaan kypsyviä kasviksia, on hyvä aloittaa hitaammin kypsyvistä ja lisätä nopeasti kypsyvät vasta paahtamisen loppuvaiheessa.Tai sitten voi paahtaa kasviksia, joilla on sama paahtoaika: esimerkiksi kikherneet, ruusukaalit ja paloitellut porkkanat ja paprikat kypsyvät yhtä aikaa. Niistä voi tehdä esimerkiksi talveen sopivan lämpimän salaatin.Salaatin idea on, että kasvikset saavat pintaansa ennen uunia vain öljyä ja suolaa ja muu maustaminen tapahtuu vasta kypsennyksen jälkeen. Kun kasvikset on otettu uunista, ne pyöräytetään pyöräytetään kirpeässä makuöljyssä, jonka mausteena on sinappia ja sitruunaa. Kypsät, lämpimät kasvikset imaisevat maut itseensä, ja lopputulos on herkullinen. Reseptin löydät alta.Resepti on ilmestynyt aiemmin Glorian ruoka & viini -lehdessä.