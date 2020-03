Tässä juttusarjassa viiniasiantuntija Jouko Mykkänen arvioi joka viikko yhden ajankohtaisen viinin.

Spier Methode Cap

Classique Chardonnay Pinot Noir Brut 2017

Etelä-Afrikka, WO Stellenbosch, Cap Classique

Tuottaja: Spier

Rypäleet: Chardonnay, Pinot Noir

Hinta: 19,98 e

Saatavuus: Verkkokaupan lisäksi tätä tilausvalikoiman tuotetta on vain parissa myymälässä.

★★★★

Mikä?

Tämä eteläafrikkalainen kuohuviini on tehty samalla menetelmällä kuin samppanja. Method Cap Classique on pullokypsytyksen paikallinen nimi. Rypäleetkin ovat samppanjasta tutut, Chardonnay ja Pinot Noir.

Spierin Brut kuohuviini on kypsynyt sakan kanssa kaksi vuotta, mikä on hyvin tyypillinen aika myös samppanjassa. Se antaa maukasta leivonnaismakua kuohun keskellä.

Millainen?

Vaalean viinin tuoksu on keskirunsas. Pääosassa ovat kypsän omenainen ja aprikoosimainen hedelmäisyys sekä vienosti esiin tuleva paahtoleipä.

Maku on täysin kuiva ja hyvin hapokas. Kuplat ovat pieniä ja pirteästi pisteleviä. Tämä kuohuviini on selvästi täyteläisempää kuin samppanja, mikä johtuu kypsemmistä rypäleistä, joissa on enemmän sokeria ja makua kuin mitä Champagnessa saadaan.

Maku on myös pehmeän hedelmäinen – samppanja on usein rapsakan raikas ja terävän oloinen. Yllättävän pitkän maun loppua säväyttää vielä runsas ja sangen tyylikäs paahteinen aromi. Kokonaisuus on tasapainoinen ja hyvin puhdaspiirteinen.

Mihin?

Täyteläisen oloinen ja runsasmakuinen viini on omiaan ruokapöydän kuohuviininä. Sen maussa on voimaa kohdata mietoja vaaleita lihoja ja kaloja sekä esimerkiksi kasvispiirakoita.