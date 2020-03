Pikana dumplingit saa pöytään, kun käyttää etnisissä kaupoissa myytäviä valmiita dumpling-kuoria. Taikina on helppo tehdä myös itse. Dumplingin täytteeksi voi laittaa vaikka mausteista ankanlihaa. Kuva: Elvi Rista

Dumplingit ovat trendikästä purtavaa: herkkusuut ympäri maailman ovat intoilleet aasialaisista taikinanyyteistä jo pitkään – ja himo pieniin täytettyihin palleroihin tuntuu vain kasvavan.

Suomessakin pienet käärityt suupalat ovat olleet helposti saatavilla hyvän aikaa, kirjoitti toimittaja, ravintolakriitikko Anna Paljakka HS:n Nyt-liitteessä noin vuosi sitten.

”Osansa on edullisuudella, helppoudella ja aasialaisen ruoan buumilla. Ne on helppo jakaa ruokailijoiden kesken, muodikasta sekin.”

Pallerossa yhdistyy siis monta houkuttelevaa seikkaa.

Ja lisäksi on myös perinne: erilaisia taikinasta valmistettuja nyyttejä, kääröjä tai vaikka mykyjä on vanhastaankin nautittu ympäri maailman. Meillä keitoissa on syöty jauhoista tehtyjä mykyjä ja klimppejä. Venäjällä täytetyt taikinanyytit ovat pelmenejä, Italiassa esimerkiksi tortellineja tai ravioleja.

Herkullisia taikinanyyttejä saa aasialaisravintoloista ja myös kauppojen pakastealtaista, mutta ne syntyvät varsin helposti myös kotikeittiössä. Tämän jutun resepteissä pikkuiset taikinanyytit täytetään mehevän maukkaalla hoisin-ankalla, limettisiialla tai tulisella vegetäytteellä.

Raikas täyte syntyy limetillä ja korianterilla maustetusta siiasta. Kuva: Elvi Rista

Pikana dumplingit saa pöytään käyttämällä valmiita dumpling-kuoria, joita löytyy etnisistä ruokakaupoista pakastealtaasta.

Dumpling-taikinan voi tehdä myös itse. Silloin paras lopputulos tulee hienoista 00-vehnäjauhoista, jolloin pohjataikinan saa kaulittua mahdollisimman ohueksi ja taikina pysyy hyvin kasassa.

Dumpling-kuoret onnistuvat helposti myös gluteenittomina. Vegetäytteessä on muun muassa pinaattia, sieniä, porkkanaa ja suolapähkinöitä. Kuva: Elvi Rista

Gluteeniton dumplingtaikina sekoitetaan kikhernejauhoista, riisijauhoista ja tapiokatärkkelyksestä. Ksantaani antaa taikinalle sitkoisuutta, jolloin taikinaa pystyy helpommin kaulitsemaan. Ksantaania löydät kaupasta leivontatarvikehyllystä.

Gluteenittomat dumplingit kannattaa keittämisen jälkeen vielä paistaa rapeiksi pannulla öljytilkassa.

Dumplingit maistuvat parhailta, kun niitä dippailee maukkaassa kastikkeessa. Kokeile mustaa kiinalaista soijakastiketta, joka on hieman makeaa ja paksumpaa kuin tavallinen soijakastike, tai mausta soijakastike chilillä tuliseksi tai inkiväärillä raikkaan teräväksi. Tuhti maapähkinädippi maistuu erityisesti vegedumplingien kanssa.