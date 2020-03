Helsinkiläinen Palace on valittu Suomen parhaaksi ravintolaksi ruoka-alan ammattilaisten äänestyksessä.

Seuraaville sijoille Suomen 50 parasta ravintolaa -äänestyksessä ylsivät BasBas ja Inari, jotka myös sijaitsevat Helsingissä. Näistä Inari sai muutama viikko sitten Michelin-tähden ainoana uutena ravintolana Suomesta.

Eero Vottosen luotsaama Palace sijoittui viime vuoden äänestyksessä neljännelle sijalle. Eteläranta 10:ssä sijaitseva näköalaravintolalla on ollut uudelleen avautumisen jälkeen Michelin-tähti kaksi vuotta, ja sille on ennustettu toistakin tähteä.

Nyt julkistetun äänestyksen palkintoperusteissa todettiin, että Palace on Suomessa lähimpänä fine dining -ravintoloiden kansainvälistä huippua.

Neljäntenä listalla on niin ikään Michelin-tähdellä palkittu Olo, jota johtaa kansainvälisesti arvostettu Jari Vesivalo. Viidenneksi sijoittui Grön, joka putosi pari vuotta hallussaan pitämältä ykköspaikalta.

Suomen 50 parasta ravintolaa -äänestyksen paras Helsingin ulkopuolella sijaitseva ravintola on kahdeksanneksi sijoittunut Kaskis Turusta. Sen sijoitus putosi viime vuodesta kaksi sijaa.

Kaikki muut kärkikymmenikön ravintolat ovat helsinkiläisiä. Koko tuloslista on luettavissa jutun lopussa.

Listalla on muutamia uusia ravintoloita viime vuoteen verrattuna, esimerkiksi klassisista annoksista kehuja saanut helsinkiläinen Alexanderplats, joka avautui viime syksynä. Äänestyksen järjestäjät nostivat klassisuuden yhdeksi tämän ajan menestystekijäksi.

Kovin nousija äänestyksessä oli hiljattain remontoitu klassikkoravintola Savoy, joka nousi 15 sijaa päätyen seitsemänneksi. Se sai palkinnon myös parhaasta sisustuksesta.

”Klassisuuden nousu on vahvistunut entisestään. On katsottava taaksepäin, jotta voidaan innovoida uutta”, äänestyksen järjestäneen Viisi Tähteä -verkkomedian Eeropekka Rislakki sanoi.

Toinen huomionarvoinen muutos aiempaan on se, että parhaiden ravintoloiden listalta löytyy ravintoloita aivan pohjoisimmasta Suomesta. Niissä tulkitaan suomalaista ruokakulttuuria omalla pohjoisella otteella.

Alueellisten erityispiirteiden korostaminen on kansainvälinen ravintolasuuntaus, joka alkaa ilahduttavasti näkyä myös Suomessa. Pohjoinen keittiö nousi esiin myös Helsingissä, jonka lappilaista ruokaa tarjoava Kultá nousi uutena ravintolana listalle.

”Alamme ymmärtää, ettei yhtenäiskulttuuria ole tässäkään asiassa”, Rislakki tiivisti.

Suomalaislistauksen kärki kulkee linjassa kansainvälisten listausten, kuten Michelin-oppaan valintojen kanssa. Mutta toiseksi viime vuoden tapaan sijoittunut BasBas tekee poikkeuksen.

BasBasilla ei ole Michelin-tähteä, eikä se tarjoa fine dining -ruokaa, mutta se on alan ammattilaisten ja asiakkaiden suosikkipaikka vuodesta toiseen.

Aina täyteen varatun BasBas-ravintolan erityisyys on lämpimässä palvelussa, josta se sai myös erityispalkinnon. Suosikkiravintola voitti myös Paras työnantaja -kategorian. Ravintola-alalla valitellaan työvoimapulaa ja työntekijät vaihtuvat tiuhaan, mutta BasBasissa henkilökunta pysyy.

Suomen 50 parasta ravintolaa -äänestyksen toteutti Viisi tähteä -verkkomedia 12. kerran. Tulokset julkistettiin Gastro Helsinki 2020 -messuilla.

Äänestys toteutettiin niin, että runsaalle 1000:lle ruoka-alan ammattilaiselle, esimerkiksi ravintoloitsijoille, keittiömestareille, salipuolen johtotehtävissä toimiville ja ruokakirjoittajille, lähettiin sähköpostitse äänestyslomake. Näistä 350 antoi äänensä.

Suomen 50 parasta ravintolaa -äänestyksen 2020 tulokset:

1. Palace, Helsinki

2. BasBas, Helsinki

3. Inari, Helsinki

4. Olo, Helsinki

5. Grön, Helsinki

6. Vinkkeli, Helsinki

7. Savoy, Helsinki

8. Kaskis, Helsinki

9. Ora, Helsinki

10. Demo, Helsinki

11. C, Tampere

12. Kuurna, Helsinki

13. Alexanderplats, Helsinki

14. Tapio, Posio

15. Muru, Helsinki

16. Mami, Turku

17. Ultima, Helsinki

18. Finnjävel, Helsinki

19. Nolla, Helsinki

20. Wino, Helsinki

21. Bistro o mat, Kirkkonummi

22. Ostroferia, Oulu

23. Aanaar, Inari

24. Ravinteli Huber, Tampere

25. Ravinteli Bertha, Tampere

26. Nokka, Helsinki

27. Kakolanruusu, Turku

28. Sicapelle, Porvoo

29. Gastro Cafe Kallio, Helsinki

30. Kajo, Tampere

31. Sky Kitchen & View, Rovaniemi

32. Kultá Kitchen & Bar, Helsinki

33. Paakari, Kangasala

34. Pastis, Helsinki

35. Hello Stranger, Helsinki

36. Yes Yes Yes, Helsinki

37. Kosmos, Helsinki

38. Farang, Helsinki

39. Ragu, Helsinki

40. Penélope, Helsinki

41. Local Bistro, Joensuu

42. Nude, Helsinki

43. Maannos, Helsinki

44. Spis, Helsinki

45. Gaijin, Helsinki

46. Plein, Helsinki

47. Smör, Turku

48. Sikke’s, Turku

49. Ludu, Turku

50. Old Boy BBQ, Helsinki