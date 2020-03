Rutherglen Estates

Classic Muscat

Australia, Rutherglen

Tuottaja: De Bortoli, Rutherglen Estates

Rypäle: Muscat

Hinta: 17,99 e (½ pullo)

Saatavuus: Viiniä on vain verkkokaupassa: saat sen lähimpään Alkoon muutamassa päivässä.

★★★★

Mikä?

Muscat on makeiden viinien kuningaslajike. Siitä tehdään upeita, aromaattisen makeita viinejä ympäri Välimeren rannikkoseutuja, joissa on riittävästi lämpöä rypäleen täydelliseen kypsymiseen. Myös Etelä-Afrikassa ja Australiassa on kuuluisia makeita muscat-viinejä. Viikon viini tulee Australian Rutherglenistä. Huippuviinejä kypsytetään tammessa useita vuosia, tämä Rutherglen Estates Classic Muscat on eri-ikäisten viinien sekoitus.

Millainen?

Väri on tumma pähkinänruskea, hieman kuin vanhaa venelakkaa. Tuoksu on voimakas. Siinä voi aistia hunajaa, tummaa karamellia, appelsiinin kuorta, kuivattuja aprikooseja ja taateleita sekä pähkinää.

Maku on todella makea ja hyvin raskaan oloinen. Pieni hapokkuus kuitenkin raikastaa viiniä kivasti. Paksun maun seassa tuntuu tuoksusta jo tutut aromit, ehkä eniten tuo paahdettu sokeri ja appelsiinin kuori. Loppumaussa tulee enemmän esiin taatelia ja pähkinää. Viini on keskipitkä.

Mihin?

Näin paksu makea viini on sopivaa seuraa vaikka mämmille. Kannattaa kiinnittää huomiota mämmin ja viinin yhteisaromiin, siitä muodostuu mielenkiintoinen murretusti sävyttynyt taatelin, pähkinän ja paahteisen karamellin sekoitus. Viini säilyy avattuna jääkaapissa useita viikkoja.