SiteWide ContentPlaceholder

Helppo jauhelihapasta tekee tiskiä vain yhden astian verran. Kuva: Panu Pälviä

Neljä konstia nopeaan kotiruokaan: näin kokkaat vaivattoman arkilounaan

Kun on paljon mielen päällä, on hyvä, että ainakin ruoan tekeminen on vaivatonta ja nopeaa. Kokosimme vinkit, jotka auttavat selviämään lounaan valmistuksesta helpolla.

Julkaistu: 12:50

Moni meistä viettää nyt enemmän aikaa kotona kuin ennen. Iltaruoan lisäksi on ratkaistava myös, mitä sitä söisi lounaaksi. HS:n ruokatoimitus kokosi parhaat nopeat lounaat etätyöläisille ja muille kotona aikaa viettäville, jotka haluavat selvitä ruoanlaitosta mahdollisimman vähällä vaivalla. 1. Hyödynnä pakasteita Jos pakastimesta löytyy pinaattia, keittojuureksia ja herneitä, ainekset helppoon ja lämmittävään keittoon ovat melkein koossa. Yksi kätevimmistä lounaskeitoista on pakasteherneistä valmistuva keitto. Sitä varten voit kumota kattilaan muutaman pussillisen herneitä ja lisätä joukkoon sipulin sekä kasvislientä sen verran, että ainekset juuri peittyvät. Reilut viisi minuuttia kannen alla kiehuttuaan soppa on valmis soseutettavaksi. Maun pyöristämiseen sopii nokare turkkilaista jogurttia, tuorejuustoa tai vaikka tilkka kermaa. Oheisessa ohjeessa herneiden kanssa kattilassa kiehuu kokonainen pilkottu parsakaali. Parsakaalia myydään myös pakastettuna, ja se sopii keittoon yhtä lailla. Perinteiseen hernekeittoon lisätään mausteeksi sinappia. Tuorehernekeittoon sopii piparjuuri tai sushi-illan jäljiltä jääkaappiin jäänyt wasabi. Maukas ja nopea vihreä soppa onnistuu vaikka pelkistä pakasteista. Kuva: Piia Arnould 2. Paista pikaisesti pannulla Vokkiruoat ovat käteviä silloin, kun ruoan haluaa valmistuvan nopeasti. Vähin mitä tarvitaan, on pannu, öljyä, kasviksia ja mausteita. Mukaan paistumaan kannattaa lisätä kypsiä tölkkipapuja tai pakastettuja soijapapuja, jotka tuovat annokseen proteiinia. Oheinen ohje on esimerkki yksinkertaisesta kasvisvokista. Sen aineksia voi muunnella helposti oman kasvislaarin sisällön mukaan. Vielä nopeammin vokki valmistuu, jos käyttää suikaloitavan kaalin ja porkkanoiden sijaan valmista kaali-porkkanasekoitusta, jota löytyy useimpien kauppojen kasvisosastolta. Maukas hapanimelä kastike valmistuu aineksista, joita on monen jääkaapissa jo valmiina. Helpon vegevokin maku on peräisin kastikkeesta, jonka ainekset löytyvät jääkaapista jo valmiina. Kuva: Tuomas Kolehmainen 3. Kokoa kulhoon Trendikkäät kulhot ovat lounasruokien aatelia, sillä niitä voi muunnella aineksia vaihtamalla lähes loputtomiin. Pohjalle sopii niin keitetty riisi, jyväsekoitus kuin nuudelitkin. Päälle voi kasata tuoreita kasviksia – vaikkapa kurkkua tai paprikaa – sekä paistettua broileria, tofua tai vaikka tonnikalaa. Pehmeäksi keitetty kananmuna tekee kulhosta paitsi ruokaisamman, myös houkuttelevan. Kulhoruoan valmistusta varten kannattaa katsoa, minkälaisia maustekastikkeita ja -tahnoja on tullut haalineeksi oman jääkaapin perälle. Useimmat niistä nimittäin säilyvät hyvin avattuinakin. Pannulle lisätty valkosipuli-, chili- tai inkiväärimurska maustaa broilerin tai tofun hetkessä. Tilkka teriyakikastiketta tai soijaa ja srirachaviirutus viilaavat kulhon maut kohdalleen. Helppo kulhoruoka syntyy, kun maustat broilerinjauhelihan valmiskastikkeella ja lusikoit sen kasvisten kanssa riisin päälle. Kuva: Reetta Pasanen 4. Kokkaa ruoka yhdessä kattilassa Yhden astian pasta on oivallinen ruoka silloin, kun haluaa vähentää tiskiä tai oikaista muuten mutkat suoriksi. Sen ideana on, että kaikki pastan ainekset kiehuvat kypsiksi yhdessä ja samassa kattilassa. Ruoanvalmistuksessa on hyvä ottaa huomioon, että esimerkiksi tomaattisessa liemessä pastan kypsyminen vie hieman kauemmin kuin pelkässä kiehuvassa vedessä. Eri pastalaadut imaisevat myös kypsyessään eri määrän nestettä, joten vettä kannattaa lisätä joukkoon tarpeen vaatiessa ja sekoitella, jotta kypsyvä pasta ei tarraa kiinni kattilan pohjaan. Oheisessa jauhelihapastan ohjeessa kattilan pohjalla paistetaan ensin jauheliha, jonka jälkeen joukkoon lisätään muut ainekset. Vaikka kasviksia ei ohjeessa sen kummemmin ole, myös ne sopivat joukkoon kiehumaan. Jos haluat porkkanan kypsyvän samassa ajassa, se kannattaa pilkkoa pieneksi tai raastaa karkeaksi. Helppo jauhelihapasta tekee tiskiä vain yhden astian verran. Kuva: Panu Pälviä

Jaa Jaa artikkeli Facebook Twitter Whatsapp Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi