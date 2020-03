Poikkeusolojen ”lohturuoka” näyttää monelle olevan perinteistä kotiruokaa ja leivonnaisia. Ravintoloitsija Henri Alén tekee ja kuljettaa Helsingissä karjalanpaistia, ja ravintoloitsija Samuli Wirgentius myy Porvoossa erikokoisissa ämpäreissä muun muassa lohisoppaa. Sosiaalisen median perusteella monessa kodissa leivotaan nyt myös pullaa, etenkin korvapuusteja.

On siis aika kaivaa esiin korvapuustien hittiresepti, joka on julkaistu Helsingin Sanomissa muutama vuosi sitten. Kyseinen resepti on peräisin Stadin ammatti- ja aikuisopistosta, ja sen on antanut leipuriopettaja Jarmo Nygård.

Siihen, millainen on paras korvapuusti, on Suomessa todennäköisesti yhtä monta mielipidettä kuin on leipojiakin. Nygårdin antamalla reseptillä korvapuusteista syntyy ulkomuodoltaan muotovalioita. Taikina nousee hyvin ja kohonnut pulla pitää ryhtinsä hyvin uunissakin.

Jotkut HS:n lukijoista ovat myös hieman kritisoineet ohjetta: heidän mukaansa reseptissä on liikaa jauhoja.

On totta, että tässä ohjeessa on runsaanpuoleisesti jauhoja. Ohjeella taikinasta tulee napakkaa. Kannattaa kuitenkin huomioida, että myös kananmunia (150 g eli 2–3 kpl) ja rasvaa (250 g) on reseptissä paljon. Kaiken kaikkiaan tämä taikina on siis hyvin runsas. Ja valmis korvapuustikin on napakka, mutta ei kuitenkaan kuiva.

Nygård on leiponut oppilaidensa kanssa pullia samantyyppisellä ohjeella vuosikausia, ja hyviä ovat olleet. Hän kuitenkin muistuttaa siitä, että jauhojen laatu voi vaihdella suurestikin. Välillä jauhon määrää on resepteissä muokattava jauhojen laadun vuoksi.

”Ja koulussa teemme taikinat aina koneella, sekin vaikuttaa taikinan lopputulokseen, sillä käsin harva jaksaa vaivata taikinaa niin paljon kuin sitä pitäisi. Kotioloissa reseptistä voi vähentää hieman jauhoja”, Jarmo Nygård sanoo.

Nyt reseptissä on jauhojen kohdalla 1100–1250 grammaa eli noin 16½–19 dl. Pehmeämpien pullien ystävä voi siis laittaa jauhoja tuon pienemmän määrän mukaan.

Kotona leivontaan kannattaa ja voi suhtautua rennosti, mutta on silti hyvä lukea lehtori Jarmo Nygårdin vinkit, jotka ovat jutussa reseptin jälkeen.

Leipuriopettaja Jarmo Nygårdin vinkit

1. Neste: Käytä maitoa, älä vettä. Syyt ovat nämä: pulla on maukkaampi ja väriltään kauniimpi. Siinä on vahvempi sitko, eli pullassa on pehmeämpi rakenne ja se on pinnaltaan elastisempaa. Maitoa sisältävä taikina ei tartu yhtä paljon käsiin ja pöytään, joten sitä on helpompi leipoa.

Tämä taikina tehdään haaleaan tai jopa kylmään maitoon. Ei siis kädenlämpöiseen, kuten ohjeissa yleensä kehotetaan. Lämmin taikina haihduttaa nestettä enemmän kuin viileä taikina, eli pullasta voi tulla liian kuiva. Lämpöinen taikina myös käyttää hiivan liian nopeasti, mikä vähentää kuohkeutta. Kun leivotaan käsin, maito saa olla noin 20-asteista. Jos taikina tehdään koneella, maidon täytyy olla vieläkin kylmempää, sillä lämpötila nousee vaivauksen aiheuttaman kitkan vuoksi.

2. Kohottaminen: Tee pullataikina tuoreesta hiivasta, sillä se kohottaa kuivahiivaa paremmin. Se on tärkeää etenkin kotioloissa kun käytettävissä ei ole ammattilaisilla yleisiä nostatuskaappeja. Hiiva kohottaa taikinan ja antaa taikinaan makua. Tuoreen hiivan aromi pullassa on kuivahiivaa raikkaampi.

Kun pullat on muotoiltu korvapuusteiksi, ne kohotetaan lämpimässä, vedottomassa paikassa. Hiiva toimii parhaiten noin 30–38 asteen lämmössä. Tärkeää on se, että nostatusvaiheessa pullat peitetään muovisella liinalla tai kelmulla, joka estää nesteen haihtumisen ja pullien kuorettumisen.

3. Makuaineet: Sokeri on hiivan ravintoainetta. Sokeri vaikuttaa tietysti erittäin paljon pullan makuun. Vähäsokerinen pulla maistuu sämpylältä. Parhaiten pullataikinassa toimii tavallinen kidesokeri.

Suola vahvistaa pullan muita makuja ja parantaa taikinan käsiteltävyyttä. Se parantaa sitkoa, kun se laitetaan taikinaan vasta vaivauksen loppupuolella. Jos suola laitetaan taikinaan liian aikaisin, sitkorakenne kärsii, sillä suola sitoo vettä.

Kardemumma antaa taikinaan makua. Rouhitun kardemumman maku erottuu pullasta selvemmin kuin jauhetun.

Kaneli kuuluu korvapuustin täytteeseen. Sen käytössä ei saa kitsastella.

4. Kananmunat: Munat pehmentävät ja kuohkeuttavat pullataikinaa ja lisäävät sen tilavuutta. Munat parantavat myös säilyvyyttä. Kun pulla voidellaan munalla, paistopinnasta tulee kiiltävä.

5. Rasva: Käytä taikinassa voita. Sen maku on pullassa margariinia parempi. Voi lisätään taikinaan vaivauksen puolivälissä pehmeänä, ei sulana. Olomuoto vaikuttaa rakenteeseen: kiinteänä lisätty voi säilyy osittain kiinteänä nostatuksessakin tukien taikinaa, jolloin se ei lässähdä helposti.

6. Jauhot: Kaupan hyllyt notkuvat erilaisista jauhoista. Valitse pullataikinaan ja muihinkin hiivataikinoihin puolikarkea eli ns. tavallinen vehnäjauho. Niistä taikinaan syntyy hyvä sitko: kun taikinaa vaivataan, neste ja muut ainekset sekoittuvat jauhojen sitkoproteiineihin eli taikina muuttuu vähitellen venyväksi ja kimmoisaksi. Sitkoproteiinit muistuttavat jousia, jotka joustavat venytettäessä ja vetäytyvät kasaan venytyksen päätyttyä.

Erikoisvehnäjauhot ovat puolikarkeita vehnäjauhoja karkeampia. Erikoisvehnäjauhot sopivat mureiden taikinoiden, kuten pikkuleipätaikinoiden valmistukseen. Kaikkein karkeimpia näistä ovat karkeat vehnäjauhot. Niitä käytetään esimerkiksi kääretorttutaikinaan.