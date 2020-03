Koronaviruspandemia vaikeuttaa merkittävästi ravintoloiden toimintaan. Viranomaiset eivät toistaiseksi ole vielä määränneet ravintoloita suljettavaksi, mutta monet paikat ovat joutuneet sulkemaan ovensa, sillä asiakkaita ei ole ollut riittävästi.

Kun ravintolat eivät ole auki, muutkin ketjussa olevat, kuten viinimaahantuojat ja ravintolatukut kärsivät. Myös suomalaisilla pientuottajilla on vaikeuksia. Monella tuottajalla ravintolamyynti muodostaa merkittävän osan kassavirrasta.

Yksi ovensa väliaikaisesti sulkeneista ravintoloista on helsinkiläinen Nokka, joka tunnetaan etenkin lähiruoan ja kotimaisten pientuottajien suosimisesta. Näillä näkymin Nokka pysyy kiinni ainakin nykyisen poikkeustilan ajan eli pääsiäisen yli.

”Olemme kiinni tilanteen vaatiman ajan, se voi olla kuukauden tai neljä kuukautta”, Nokan keittiöpäällikkö ja ravintoloitsija Ari Ruoho sanoo.

Ruohon mukaan Nokka yritti sinnitellä ja pitää ovet auki, mutta sitten asiakasmäärä ”hyytyi totaalisesti”.

Nokassa koronaviruspandemia ei ehtinyt vaikuttaa raaka-aineiden saatavuuteen.

”Olen tehnyt tätä pitkään, joten verkostoni on hyvä. Nokan oma ruokaympyrä muotoutuu luottotuottajista, joiden kanssa olemme tehneet töitä pitkään, joten pystyn ennakoimaan, mitä tapahtuu. Ei ollut ongelmia saada raaka-aineita, nyt loppuivat asiakkaat.”

Ruoho on ehtinyt jo soitella muutamille luottotuottajistaan. Osasta huokui epätoivo, ja koronapandemia nähtiin jopa kuoliniskuna tuotantotoiminnalle. Toiset tuottajat taas ovat pärjäilleet koronatilanteessa, sillä he ovat saaneet tuotteitaan myyntiin esimerkiksi kauppoihin tai ruokarinkeihin.

Kaikki ravintolat eivät ole vielä kiinni. Pian tilanne voi tosin olla toinen, sillä maanantaina 23.3. pääministeri Sanna Marin kertoi Twitterissä, että hallitus valmistelee rajoituksia yksityisten tilojen kuten ravintoloiden sulkemisen osalta.

Ravintoloitsija Henri Alén pyörittää Helsingissä useampaa ravintolaa, esimerkiksi Murua, Finnjäveliä, Ultimaa, Pastista ja Sue Elleniä. Vielä maanantaina 23.3. kaikki olivat auki. Henkilökunnan lomautuksia koskevat yhteistoimintaneuvottelut tosin ovat Alénin mukaan käynnissä, kuten monessa muussakin ravintolassa.

”Nyt tarvittaisiin selkeä viesti tai toimintaohje hallitukselta, ja sen mukaan sitten mennään. Ymmärrän, että päätös ei ole kiva, mutta pahin tilanne on se, että kielletään liikkuminen, mutta ravintolat saavat olla auki. Se on epäreilua”, Henri Alén sanoo.

Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi sanoi HS:lle, että alalla toivotaan selkeää sulkemismääräystä suosituksen sijaan, sillä pelkkä suositus jättää tilaa harkinnalle eivätkä kaikki yrittäjät välttämättä noudata sitä.

Lisäksi jos sulkemiskäsky tulisi hallitukselta, ravintolayrittäjät voisivat kenties saada korvauksia laajan turvan keskeytysvakuutuksista, jos niissä on mukana epidemiaturva.

”Kun saamme jotkut raamit, oli se take away -toimitusta tai mitä onkaan, sen mukaan työllistämme. Niin kauan kuin henki pihisee, me mukaudumme”, sanoo Alén.

Koronaviruspandemian takia ravintoloiden ruokalistoja on pitänyt sorvata jonkin verran uusiksi etenkin Ultimassa. Samalla karsittiin pois kahdeksan annoksen maistelumenu, mutta viiden annoksen kokonaisuus on yhä saatavilla.

”Ultimassa otimme poikkeustilan käyttöön jo viime torstaina (12.3.), siis ennen Suomen hallitusta. Ruoan osalta se tarkoittaa sitä, että kokkaamme sitä, mitä pientuottajilta saamme.”

Alénin mukaan Ultimassa kierrätetään nyt eri pientuottajia, jotta tuloja riittäisi poikkeustilanteessa mahdollisimman monelle.

”Yritämme jakaa pottia ja pitää esillä eri tuottajia”, Alén sanoo.

Toistaiseksi koronapandemia ei ole vaikuttanut kotimaisten pientuotteiden saatavuuteen.

”Asiakasmäärät ovat romahtaneet 80–90 prosenttia. Kun ei ole ostajia, ei ole menekkiäkään.”

Kun koronavirus iski kunnolla Suomeen, se tuntui välittömästi keskisuomalaisella Kohosen farmilla, viralliselta nimeltään Kohonen Farm, joka tuottaa mangalitzan eli villapossun lihaa Petäjävedellä.

Villapossun liha on rasvaista ja se ”marmoroituu” samaan tapaan kuin laadukas naudanliha, joten sillä on kysyntää etenkin ravintoloissa.

Kari Kohosen soittama puhelinkierros 30 yhteistyöravintolaan oli karu.

Farmin isäntä Kari Kohonen kertookin, että 95 prosenttia tilan asiakkaista on ravintoloita. Näistä suurin osa toimii pääkaupunkiseudulla. Kohosen soittama puhelinkierros 30 yhteistyöravintolaan oli karu: ulkomaiset turistiryhmät olivat peruuttaneet käyntinsä, ja niin oli tehnyt myös iso osa muista asiakkaista.

Tilaukset loppuivat siihen.

”Kun koronatieto tuli, ravintolat sanoivat suoraan, etteivät uskalla tilata, sillä asiakkaiden määrästä ei ole tietoa. Lihanmyynti meni nolliin ja täällä oltiin niin sanotusti ’kusi sukassa’”, sanoo Kari Kohonen.

”Tällä hetkellä tavaraa ei lähde yhtään. Normaalisti ravintolat tilaavat edes sen verran eri ruhonosia, että tilille tulee jonkin verran kassavirtaa.”

Sipoolainen Ahlbergin puutarha oli helmikuun loppupuolella juuri lopettanut talvitaukonsa ja saanut myyntinsä aloitettua. Ensimmäinen viikko meni hyvin, mutta sitten myynti tyssähti, yrittäjä Minna Tengvall kertoo.

”Ravintolakaupan tilalle pitää keksiä jotain.”

Ahlbergin puutarhan asiakkaista noin puolet on ravintoloita, minkä lisäksi asiakkaana on tukkuja, jotka toimittavat tavaraa myös ravintoloihin.

”Se romahti totaalisesti. Ravintoloihin ei liiku nyt yhtään mitään”, Tengvall sanoo.

”Ravintolapuoli on niin iso, että odotamme kevättä kauhistuneena. Osa laittoi heti kolmeksi kuukaudeksi kiinni, ja nyt mietityttää, miten kesäravintoloiden käy.”

Ahlbergin puutarha joutui Tengvallin mukaan jo lomauttamaan työntekijöitä. Myös kahdelle ukrainalaiselle kausityöntekijälle on ilmoitettu, että heidän työtilannettaan tarkastellaan uusiksi, kun selviää, miten koronatilanne etenee.

Ari Ruoho toivoo, että ihmiset alkaisivat koronatilanteen myötä käyttää kotimaisten pientuottajien tuotteita entistä enemmän. Lisäksi koronapandemiasta selviäminen vaatii luovuutta myös tuottajilta itseltään.

”Pitää olla kotiinkuljetusta ja noutopalvelua, jos se on mahdollista. Ravintolakaupan tilalle pitää keksiä jotain”, Ruoho sanoo.

Kun moni ravintola on asiakaspulan takia joutunut laittamaan ainakin väliaikaisesti ovet kiinni, pientuottajien tuotteita olisi saatavilla tavallista enemmän, mutta niiden saaminen kauppoihin tai muuten asiakkaiden ulottuville on hankalaa.

Ahlbergin puutarhan toimintaa helpottaa hieman se, että yksi asiakastukuista myy tavaraa myös kauppoihin kuluttajien ulottuville. Lisäksi Ahlbergin puutarhalla on oma suoramyynti ja verkkokauppa. Puutarha on mukana myös muutamissa yksityisissä nettikauppakassipalveluissa.

”Sinne on [tuotteita] mennyt nyt hyvin. Ehkä ihmiset oppivat hankkimaan ruokaa tällä tavalla. Positiivista on, että on tullut paljon kampanjoita, joissa mainostetaan ostamaan kotimaisilta tuottajilta”, Minna Tengvall sanoo.

Myös villapossutuottaja Kari Kohonen toivoo, että koronatilanteessa suomalaiset ostaisivat nimenomaan kotimaisia tuotteita, vaikka ymmärtääkin sen, että viruksen takia ihmiset eivät pääse liikkumaan samalla tavalla kuin yleensä.

”Nyt pitäisi kuluttajien herätä ja ottaa yhteyttä pientuottajiin ja pientilallisiin ja kysellä, voisiko kerätä pienen porukan kasaan ja tehdä yhteistilauksen. Minähän lähden ilman muuta ajamaan ja viemään lihat, jos tarpeeksi iso tilaus tulee.”

Kari Kohonen kertoo olleensa yhteydessä Jyväskylän Reko-lähiruokarinkiin, mutta sitä kautta tapahtuva myynti jäisi niin pieneksi, että kulut olisivat tuottoja isommat.

Myös Ahlbergin puutarha on ollut mukana myös Reko-ruokaringeissä, mutta ne ovat Tengvallin mukaan kovin työläitä.

”Ne ovat ihana tapa saada tuotteita asiakkaille, mutta ensin pitää kirjata ja kerätä tilaukset ja sitten pakata asiakkaiden kassit erikseen. Olemme myös olleet itse illat jakamassa tuotteita eri puolilla pääkaupunkiseutua”, Tengvall kertoo.

Kaikkiaan koronatilanne näyttää pientuottajan silmissä huonolta, Kari Kohonen sanoo.

”Ihan suoraan sanottuna mietin jo, että toiminta loppuu kokonaan. Ilman kassavirtaa toimintaa ei voi jatkaa kuin pari viikkoa. Tilanne näyttää pahalta.”

Kohonen kertoo hakeneensa lisää pääomarahoitusta Finnveralta ja Säästöpankista.

”He sanoivat, että valtiolta on annettu käskyt, että nyt pitäisi jelpata.”

Perjantaina 20.3. Suomen hallitus päätti, että koronapandemian takia yrittäjät saavat väliaikaisesti oikeuden työttömyyspäivärahaan.

”On tosi hieno homma, jos yrittäjät pääsevät väliaikaisesti työttömyysturvan piiriin. Pienikin raha auttaa, sillä kuluja on koko ajan.”

Samana perjantaina Kohonen kertoo saaneensa myös liiketoimintayhteistyöhön liittyvän puhelun, jonka sisällöstä hän ei tässä vaiheessa neuvotteluja vielä voi kertoa enempää. Sävy oli kuitenkin myönteinen.

”Tämän aamuinen soitto antoi taas pienen valonpilkahduksen, jonka avulla voisimme päästä pahimman yli ja saada edes jonkinlaista tuloa. Päässä on pyörinyt, että konkurssi tulee ja loppuu koko homma.”

Myös Minna Tengvall Ahlbergin puutarhasta muistuttaa, että koronavirus on jo nyt ajanut pulaan ison määrän yrittäjiä.

”Kyllä moni on todella pulassa. Ravintoloille tämä on katastrofi, ja aikamoinen katastrofi tämä tulee meillekin olemaan. Pitkälle se tulee vaikuttamaan, ja jossain vaiheessa pitää varautua siihen, että tavaraa taas menee.”

Tällä hetkellä Ahlbergin puutarhassa on käynnissä kylvöt ja istutusaika kasvihuoneissa. Esimerkiksi basilikaa ja salaattia istutetaan paraikaa. Avomaalle puolestaan on tulossa kesävihanneksia, kuten varhaisperunaa, kesäkurpitsaa, yrttejä ja lehtikaalia.

Salaatit ovat kaupoissa jo vapun aikaan, mutta monien tuotteiden sadonkorjuu koittaa vasta loppukesällä tai syksyllä.

”Työt on tehtävä, ja pitää toivoa, että tavara lähtee taas menemään”, Tengvall sanoo.