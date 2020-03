Wynns Coonawarra The Gables 2016

Australia, Coonawarra

Tuottaja: Wynns

Rypäle: Cabernet Sauvignon

Hinta: 15,99 e

Saatavuus: Hyvä

★★★★

Mikä?

Cabernet Sauvignon tuo mieleen Bordeaux’n ja Napa Valleyn klassikkoalueet. Vähemmän tunnettu, mutta yhtä klassinen paikka sille on Australian Coonawarra.

Tämä melko pieni alue on tunnettu suotuisista olosuhteista Cabernet Sauvignonin viljelylle. Niitä ovat erityinen punainen savimaasto, joka lepää kalkkikivisen pohjamaan päällä, sekä pilvinen ilmasto, joka pitää lämpötilat kurissa kasvukauden aikana. Coonawarran cabernet sauvignonit ovatkin niittäneet mainetta puhdaspiirteisen intensiivisinä ja tyylikkäinä juomina.

Millainen?

Viini on väriltään keskisyvä rubiinin punainen. Tuoksu on kohtalainen ja siinä on hienosti esillä Cabernet Sauvignon -rypäleen marjaisaa makua, joka tässä on mustaherukkaa ja kuningatarhilloa. Toinen piirre tuoksussa on vihertävä yrttisyys. Jollekin se ehkä tuntuu eukalyptuksena, minulle provencelaisena yrttisekoituksena. Lisäksi tuoksussa on paahteisuutta ja maustepippuria. Kuiva viini on monesta australialaisviinistä poiketen selvän hapokas, vain keskitäyteläinen, ja maukas hedelmäisyyskin on vain kohtuullisen runsas. Kun tähän yhdistetään vieno tanniinien karvaus, lopputulos on tyylikäs ja sangen tasapainoinen.

Mihin?

Hyvärakenteinen, tasapainoinen ja maukas Wynns Coonawarra The Gables on mainio yleisviini. Erilaiset liharuoat ovat sille hyviä kumppaneita, samoin keskivahvat juustot.