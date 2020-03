Leipää saa useimmista kaupoista tavalliseen tapaan. Silti puhelimen ruudulle virtaavien kuvien mukaan moni leipoo nyt sämpylöitä. Yhtä monella lienee myös oma luotto-sämpyläreseptinsä.

Minullakin on omani. Se sai alkunsa reilut kymmenen vuotta sitten, kun istuin ystäväni luona syömässä. Tarjolla oli hätkähdyttävän rapeakuorisia ja sisältä pehmeitä sämpylöitä, jotka sai juuri ja juuri halkaistua kahdeksi ohueksi kerrokseksi. Lapset söivät niitä kaksin käsin.

Olimme molemmat pienten lasten vanhempia ja ihmettelin, missä välissä hän oikein ehtii. Mielikuva oli, että sämpylöiden tekeminen kaiken muun ohessa olisi aika työlästä. Mutta kaikkea muuta.

Herkullisten sämpylöiden juju oli nimittäin löysä taikina, jota ei tarvinnut vaivata tai pyöritellä. Aineslistakin oli lyhyt: kaurahiutaleita, jauhoja, kuivahiivaa, suolaa, vettä. Öljyä sen verran kuin haluaa.

Kotona oli pakko laittaa tämä arkikelpoinen idea kokeiluun. Esikuvasämpylöiden sijaan omistani tuli pulleampia, vähemmän rapeita mutta muuten yhtä hyviä.

Sämpyläni ovat tehneet tavallisesta aamiaisesta erityisen ja sosekeitosta himoitun aterian.

Taikina on muuntunut vuosien kuluessa moneen lähtöön, mutta perusidea on säilynyt. Taikinan koostumus on puurohiutaleiden ansiosta kuin tuorepuuroa. Eikä sitä vaivata vaan vain sekoitetaan vaikka puuhaarukalla.

Kylmän nesteen ansiosta taikina kohoaa hitaasti, jolloin maulla on ainakin periaatteessa hieman aikaa kehittyä.

Löysä puuro muuttuu kiinteämmäksi saadessaan odotella pöydällä pari tuntia tai jääkaapissa yön ajan. Sinä aikana hiutaleet imaisevat taikinanesteen ja taikina kohoaa. Sitten se onkin valmis kuopaistavaksi pellille kahdella lusikalla.

Monta kertaa nämä sämpylät ovat pelastaneet päivän. Ne ovat tehneet tavallisesta aamiaisesta erityisen ja sosekeitosta himoitun aterian. Ja vastanneet tarpeeseen, kun kotona on ollut leipä loppu, eikä kukaan ole jaksanut lähteä kauppaan.

Taikinaa on tehty lämpimään ja kylmään veteen tai maitoon, sitä on rikastettu siemenillä tai porkkanaraasteella, jaettu pellille pieniksi puikulan muotoisiksi keoiksi tai epämääräisiksi kasoiksi.

Kaikkein helpoimmalla pääsee, jos sämpylöistä tekee ronskin kokoisia. Niitä syntyy tällä ohjeella yhdeksän eli täysi pellillinen.

On hyvä huomioida, että vaivaamatta valmistuvat sämpylät ovat parhaimmillaan uunituoreina. Niitä kannattaa siis tehdä syötäväksi tarkoitettu satsi kerrallaan.

Oheinen sämpyläohje sopii käyttöön sellaisenaan. Voit myös muunnella sen omaksesi sen mukaan, mitä aineksia kaapistasi sattuu löytymään.

Tässä muutama vinkki:

1. Kaurahiutaleiden tilalla voi käyttää muitakin puurohiutaleita. Paras lopputulos tulee kuitenkin kaurasta, koska se imaisee taikinanesteen tehokkaasti eikä estä sämpylöitä kohoamasta, toisin kuin esimerkiksi ruishiutaleet saattavat tehdä.

2. Osan hiutaleista voi myös vaihtaa leseisiin. Sopiva leseiden määrä on noin puoli desilitraa, ellei terveellisyys mene kriteereissäsi maun edelle.

3. Jos haluat, voit lisätä taikinaan myös vaikkapa desilitran hienoa porkkanaraastetta tai pari ruokalusikallista siemeniä. Siemenet sopivat myös sämpylöiden päälle, jolloin ne paahtuvat uunissa maukkaiksi.

4. Jauhoiksi sopivat ihan tavalliset vehnäjauhot tai hiivaleipäjauhot, joissa on vähän enemmän kuitua ja siten myös makua. Jos kaapissa on sämpyläjauhoja, osan jauhomäärästä voi vaihtaa niihin. Myös ruis-, graham- ja kaurajauhot sopivat taikinaan, mutta niitä kannattaa käyttää leseiden tavoin vain vähän, sillä muuten sämpylöistä tulee rakenteeltaan liian tiiviitä ja kosteita.

5. Jos haluat tehdä sämpylöitä aamuksi, taikinan voi laittaa kohoamaan jääkaappiin. Silloin kulho kannattaa peittää kelmulla tai kannella, jotta taikina ei imaise jääkaapin tuoksuja itseensä. Jääkaappikylmän taikinan paistaminen sämpylöiksi vie jonkin verran ohjeen aikaa kauemmin.