Koronaepidemian vuoksi kotiin sulkeutuneet ihmiset alkavat jo kyllästyä kokkailuun ja omiin pöperöihin. Moni kaipaa ruokahuoltoon helpotusta.

Erityisesti ravintolapalveluita aiemmin ahkerasti käyttäneet kaupunkilaiset ovat alkaneet huhuilla poikkeusajan ravintolatoiminnan perään nyt kun Suomen hallitus on päättänyt esittää ravintoloiden sulkemista. Mistä saa ravintolaruokaa, kun paikat sulkevat ovensa?

Isot ruuan kuljetuspalvelut Wolt ja Foodora ovat saaneet koronaviruskriisin takia listoilleen uusia ravintoloita, minkä lisäksi aiemmin vain paikan päällä ruokaa tarjonneet ravintolat ovat ryhtyneet tekemään noutoruokaa ja järjestämään omaa kotiinkuljetusta. Tällä liiketoiminnalla ne yrittävät välttää lopullisen ovien sulkemisen.

Kriisi on synnyttänyt ennen näkemätöntä selviytymistoimintaa.

Fine dining -kasvisravintola aloitti kotiinkuljetuspalvelun ja alkoi valmistaa vegekebabia noutoruuaksi. Alku- ja jälkiruokiin erikoistunut ravintola kaivoi vanhan pizzauunin esiin ja kuljettaa nyt pizzoja. Muutama töölöläisravintola vie annoksiaan myyntiin paikalliseen elintarvikemyymälään. Taksifirma ja lounasravintola aloittivat yhteistyön ja kuljettavat nyt lounaita lähialueen koteihin.

Jopa aikoinaan kahdella Michelin-tähdellä palkittu kokki Hans Välimäki valmistaa nyt lihamureketta ja muita koko perheelle maistuvia kotiruokia, joita voi noutaa hänen ravintolastaan tai tilata kotiin. Kuljetuksen hoitaa hänen Aku-poikansa mopoautollaan. Välimäen tempaus käynnistyi torstaina, jolloin ravintola sai myytyä noin 160 annosta. Ravintoloitsija Välimäki kertoo hankkeen tuoton menevän työntekijöiden kriisikassaan.

Poikkeusolot ovat muuttaneet muidenkin tähtikokkien työtä. Tuore Michelin-tähtiravintola Inari valmistaa nyt noutoannoksia ja myy niitä oman digitaalisen alustansa kautta, Ora vaihtoi tähtiruuan noutosushiin ja Demo kokoaa ruokakasseja, joista tilaajat voivat valmistaa tähtitason aterian kotona.

Ravintolatason ruokaa kaipaaville uusi tilanne tuo omat haasteensa. Mistä löytää ravintoloiden tarjonnan ja miten tilaaminen tapahtuu? Vakiintuneiden kuljetuspalveluiden tarjonta löytyy verkosta helposti, mutta tieto untuvikkoina noutoruoka- ja kuljetuspalvelutoimintaan ryhtyneiden ravintoloiden toiminnasta on hajallaan sosiaalisen median kanavissa.

Osa uuteen toimintaan ryhtyneistä ravintoloista kannustaa asiakkaita hakemaan annoksia mukaan, toiset ovat ryhtyneet itse kuljettamaan ruokaa asiakkaille. Kuljettajista ei ole nyt pulaa, koska iso osa ravintolatyöntekijöistä on vailla työtä. Myös Table Onlinesta voi ostaa noutoruokaa: ruuan voi tilata ja maksaa ennakkoon Table Onlinessa ja noutaa paikan päältä ravintolasta.

Helpottaaksemme ravintolaruokaa kaipaavien etsintöjä keräsimme esimerkkejä noutoruokaan siirtyneistä helsinkiläisistä ravintoloista. Tilanne muuttuu hurjalla vauhdilla ja uutta toimintaa syntyy koko ajan. Valitsimme paikkoja, jotka eivät vielä löydy suurten kuljetuspalveluiden listoilta.

Jos ruuat voi maksaa jo tilaushetkellä, se kannattaa tehdä, jotta ovella tapahtuva kontakti vältetään.

Noutoruokaa tarjoavia paikkoja Helsingissä

Restaurant Jord. Pohjoismaista luomuruokaa, esimerkiksi tartaria, frittimuikkuja ja tyrnijäädykettä, päivällisaikaan tiistaista lauantaihin. Tilaukset puhelimitse ja nouto paikan päältä.

Ravintola Wanha Mylly. Lähes kaikkia kartanomiljöössä sijaitsevan ravintolan ruokia saa take away -annoksina, ensi viikolla ravintolassa siirrytään supistettuun listaan. Tilaukset puhelimitse ja nouto paikan päältä.

Demo. Michelin-ravintola myy koronaepidemian aikana tähtikokin ruokakassia, jonka esivalmistelluista aineksista asiakas kokkaa neljän ruokalajin aterian kotona, 65 e/hlö. Nouto tai kotiinkuljetus. Tämän viikon kassit on myyty loppuun.

Inari. Oman verkkoalustan perustanut Michelin-ravintola myy noutoruokana muun muassa klassikkoaan eli Pekingin ankkaa korealaisittain tarjottuna, 30 e/2 annosta. Tilaukset theplatform.pro.

Kuurna. Kaupungin parhaisiin bistroihin lukeutuva ravintola myy kolmen ruokalajin kokonaisuutta, 30 e, torstaista-lauantaihin klo 15–21 ja sunnuntaisin klo 15–20. Ravintola antaa verkkosivuillaan ruuille viinisuositukset Alkon valikoimista löytyvillä viineillä. Tilaukset puhelimitse tai sähköpostilla, nouto tai kotiinkuljetus kantakaupungin alueella.

Finlandia Caviar. Piskuisen ravintolan verkkokaupasta voi tilata mätilajitelman, noutaa sen myymälästä tai tilata kotiinkuljetuksella kantakaupungin alueelle.

Ônam Việtnamese Cuisine. Vietnamin keittiön antimia, kuten pho-keittoa, 11 e, kotiin kuljetettuna tai ravintolasta noudettuna. Tilaukset puhelimitse.

Locanda Scappi. Italialaisten valmistamia pastaruokia ja muita saapasmaan herkkuja noutona. Tilaukset sähköpostilla, puhelimitse, Instagramissa tai Facebookissa.

Blue Peter. Lauttasaaren klassikkoravintola toimittaa päivittäin vaihtuvia lounaita, 7 e, jallulihapullia, 9 e, lasagnea ja burgereita kotiinkuljetuksella. Tilaukset puhelimitse, maksu MobilePaylla.

Chapter. Fine dining -ravintolan frittikanaa, cevicheä ja korvapuusteja (coronapuusti-nimellä) noutona tai kotiinkuljetuksella kantakaupunkiin tiistaista lauantaihin klo 12–20. Tilaustiedot löytyvät ravintolan verkkosivulta.

Ravintola Spis. Korkean tason pikku ravintola käynnistää noutoruuan myynnin ensi viikolla.

Ravintola Jura. Bistrotyylisen Juran kasvispainotteinen menu muuttuu sesongin mukaan. Tällä viikolla lounaslistalla oli tarjolla kaksi kasvis- ja kaksi lihavaihtoehtoa. Mukana oli esimerkiksi sellericarbonara, 13 e, sekä lihapullat muusilla, 15 e.

Ruokaakotiovelle.fi. Huippukokit Heikki Liekola ja Pasi Pärssinen kokkaavat paitsi kukkoa viinissä (neljän hengen annos 28 e), myös pienempiä välipaloja. Ruokia toimitetaan kotiinkuljetuksella kantakaupungin alueelle maanantaisin ja keskiviikkoisin, toimitusmaksu sisältyy ruokien hintaan. Ruuat tulee tilata edellisenä päivänä.

Villd. Vegaaniravintola Villd löi hynttyyt yhteen kasviproteiinivalmistaja Vönerin kanssa. Take awayna saa Vöneristä tehtyä ”kebabia riisillä” ja ”käristystä muusilla”, gluteenittomat versiot tehdään tofusta tai suppilovahveroista. Villd toimittaa ruokaa lähialueelle ilmaiseksi. Tilaukset puhelimitse, maksu MobilePaylla.

Wino. Ravintola ja alkuviinibaari Wino tarjoaa japanilaishenkistä take away -lounasta. Sushin lisäksi tarjolla on misokeittoa ja vaihtuva pääruoka, tällä viikolla se oli misoglaseeratut ribsit sobanuudeleilla.

Ora. Sasu Laukkosen Michelin-ravintola Ora ryhtyi tekemään take away -sushibokseja. 15 euroa maksavassa sushilaatikossa on 14 sushia, ja täytteet vaihtuvat päivittäin.

Trattoria Sogno. Trattoria Sognosta saa take awayna italialaista ruokaa. Ravintola kehottaa kertomaan tilausta tehdessä, aikooko ruuan syödä heti vai lämmittää myöhemmin, ruoka valmistetaan sen mukaan.

Juuri. Suomalaista ruokaa kotimaisista aineksista kokkaava Juuri toimittaa ruokaa lähialueelle ilmaiseksi. Tilaukset pitää tehdä edellisenä iltana kello 20 mennessä puhelimitse tai sähköpostilla.

Penèlope. Hans Välimäen Penèlopesta saa kotiruokaa sekä ravintolan listalta tuttuja annoksia. Tilaukset puhelimitse tai sähköpostitse, nouto paikan päältä. Kotiinkuljetus kantakaupungin alueelle, kuljetusmaksu 5 euroa.

The Bull and The Firm. The Bull and The Firmin lounasmenussa on ollut tähän mennessä muun muassa kulhoruokia ja leipiä. Kotiinkuljetus lähialueelle, kuljetusmaksu 4 euroa. Jos haluaa ruuan suoraan kotiin, tilaus puhelimitse ja maksu MobilePaylla.

Hotel Kämp, Brasserie. Legendaarisen Kämp-hotellin huonepalvelu laajenee kaikille. Listalla on ainakin suosittu burgeri, jossa ranskalaiset on vaihdettu kuljetuksen kestäviin sipseihin. Myös kaviaaria löytyy halukkaille. Ravintolan menu tulee maanantaina 30.3. saataville lähes kokonaisuudessaan, ja myös kotiinkuljetus käynnistyy silloin. Tilaus puhelimitse, ruuat voi noutaa paikan päältä.

Paulette. Ullanlinnan ranskalaisravintolasta voi hakea ruokaa ilman tilausta, sillä heillä on tiskissä valmiina lämpimiä ruokia ja salaatteja. Ravintolaan päästetään sisään vain kaksi ihmistä kerrallaan, jotta ihmiskontaktit voidaan minimoida. Päivän ruuat löytyvät myös ravintolan Facebook-sivulta, ja halutessaan ruuat voit tilata sen kautta tai puhelimitse.

Malaga Bar. Jätkäsaaren rento ravintola myy mukaan lounasta 10.30–14. Tarjolla on muun muassa jallulihapullia, pastaa ja keittoja. Pääsiäisenä tilattavissa myös erikoismenu. Hinnat ja lounaslista löytyvät ravintolan verkkosivuilta.