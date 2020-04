Se tapahtui miltei yhdessä yössä. Ravintola-alan työvoimapula vaihtui koronaepidemian takia konkurssiuhkaan, lomautuksiin ja työttömyyteen.

Aiemmin vain paikan päällä ruokaa tarjonneet ravintolat joutuivat uuteen tilanteeseen, kun hallitus määräsi ravintolat suljettavaksi ja salli ainoastaan ulosmyynnin. Muutoksessa moni ravintola on liittynyt vakiintuneiden tilaus- ja kuljetuspalveluiden listoille, mutta osa on nähnyt tilanteessa mahdollisuuden uuteen liiketoimintaan. Esimerkiksi HOK-Elanto alkaa Helsingissä toimittaa ravintoloidensa annoksia Syökotona.fi-pavelun kautta ja aikoo lajentaa palvelun myöhemmin muualle Suomeen.

Myös yksityiset ravintoloitsijat ovat laajentamassa osaamistaan verkon tilauspalveluihin, esimerkiksi Bun2Bun-hampurilaisketjun omistajiin kuuluva Pertti Kallioinen on käynnistämässä digitaalista Pelastakaaravintolat.fi-tilauspalvelua. Inari-ravintolan Kim Mikkolan taustajoukkoineen työstämä verkkopalvelu toimii jo, kuten myös sushiravintoloista ja tapaspaikoista tunnettu We Are Group -yhtiön WAG Dinner Delivery. Se toimittaa annoksia kolmesta eri ravintolakonseptista.

Nyt aloittaneet ja pian julkaistavat verkkopalvelut on pantu alulle paljon ennen koronaepidemiaa. Pertti Kallioinen oli kuukausien ajan rakentanut ravintolakonseptiin suunniteltua nettikauppaa, kun koronakriisi iski.

”Päätimmekin avata nettikaupan jo nyt ja tarjota sitä muillekin vaikeuksissa oleville ravintoloille.”

Uuden tilanteen aiheuttamat ongelmat olivat tuttuja omasta ravintolasta.

”Vaasankadun ravintolassamme kuljetusmyynti kasvoi yli kaksinkertaiseksi koronaepidemian takia, mutta kuljetuspalvelufirmat ottavat jokaisen kuljetetun burgerin hinnasta 20–30 prosenttia komissiota.”

Kallioinen tajusi, että nyt olisi tarve palvelulle, joka hoitaa tilaukset ja maksuliikenteen mutta jättää ruoka-annosten kuljetukset ravintolalle.

”Tarjoilijat ja iso osa kassahenkilöstöä ovat nyt vailla työtä ja valmiita ryhtymään kuljettajiksi.”

Pelastakaaravintolat.fi -nettikauppa aikoo haastaa alalla toimivat palvelut.

”Suomessa on esimerkiksi 2000 pizzeriaa, jotka maksavat tilauspalvelusta 15–25 prosentin komission, vaikka he kuljettavat pizzat itse. Meidän komissio tulee olemaan 7 prosenttia, mihin lisätään arvonlisävero ja maksuliikennejärjestelyt, joiden suuruus riippuu maksutavasta”, Kallioinen kertoo.

Kallioisen tavoite on saada satoja ravintoloita mukaan alustalleen.

”On kokonaisia alueita, kuten Veikkola, jossa ravintoloiden kuljetuspalvelut eivät vielä toimi.”

Myös The Platform -tilauspalvelun suunniteltua aikaisemmin avannut ravintoloitsija Kim Mikkola on valmis kilpailemaan kokeneempien toimijoiden kanssa.

”Meidän komissio on noin puolet alalla aiemmin maksetuista komissioista”, Kim Mikkola sanoo ja lisää, että maksuista neuvotellaan ravintolakohtaisesti.

”Tällä hetkellä tärkeintä on, että hyviä ravintoloita ei jouduta sulkemaan koronaepidemian takia pysyvästi. Välikäsistä ei ole mielestäni hyötyä ravintolalle eikä asiakkaalle.”

The Platform toimii vain englanniksi, eikä suomenkileistä versiota edes harkita.

”Kyllä suomalaiset osaavat englantia, ja haluamme palvella myös expateja”, Kim Mikkola toteaa.

Kim Mikkolaan henkilöityvän alustan kautta saa toistaiseksi tilata ainoastaan Inari-ravintolan annoksia, jotka pitää noutaa ravintolasta. Totutusta noutoruuasta poiketen annokset ovat kotikeittiössä viimeisteltäviä esivalmisteita, esimerkiksi vakuumiin pakattu pala ankka täytyy lämmittää, paistaa pinnalta rapeaksi ja lopuksi vielä viipaloida ohuesti. Ruuat kestävät pitkänkin kuljetuksen ja lopputulos on lähempänä ravintolatasoa kuin kuljetuksen aikana vettynyt ja jäähtynyt annos olisi.

Uusi ravintolaruuan Platform-verkkokauppa ei aio jäädä yhden ravintolan palveluksi, vaan sekin houkuttelee alustalleen muitakin ravintoloita. Michelin-tähdellä palkitun Inarin Kim Mikkola lupaa valikoimaan lisää huippuravintoloita jo ensi viikolla, mutta ei suostu vielä paljastamaan näiden nimiä.

”Otamme listalle ravintoloita, jotka ovat luokkansa parhaita”, Mikkola kertoo ja vihjaa listalle tulevan muitakin Michelin-paikkoja.