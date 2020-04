Koska leivoit viimeksi kääretorttua? Jos edellisestä leivontakerrasta on vierähtänyt aikaa, muutama vinkki voi olla tarpeen.

Kääretortun resepti kannattaa pitää mielessä myös ensi viikolla. Kun pääsiäistä vietetään monessa kodissa pienellä porukalla, riittää, että tarjolla on yksi todella herkullinen leivonnainen, joka odottaa kahvitteluhetkiä kuvun alla jääkaapissa.

Kääretortun kuohkeus perustuu hyvin vatkattuun muna-sokerivaahtoon. Kuohkein vaahto syntyy huoneenlämpöisistä kananmunista. Jääkaappikylmät munat kannattaa ottaa pöydälle valmiiksi jo pari tuntia ennen leipomista.

Vaahdotukseen kuluu sähkövatkaimella muutamasta minuutista jopa kymmeneen. Vaahto on sopivaa, kun se on muuttunut vaaleaksi ja paksuksi. Vanha kikka on piirtää vatkaimilla kuvio vaahdon pinnalle. Jos kuvio säilyy, vaahto on riittävän tanakkaa.

Joskus edes sinnikäs vaahdotus ei johda toivottuun lopputulokseen. Silloin kananmunat ovat todennäköisesti melko tuoreita. Kääretortun onnistuminen ei kuitenkaan jää siitä kiinni, sillä kohoaminen varmistetaan lisäämällä taikinaan leivinjauhetta.

Jauhoseokseen käytetään yleensä perunajauhoja tai maissitärkkelystä. Niiden ansiosta torttu ei murene käärittäessä. Vehnäjauhoja ei tarvita välttämättä lainkaan, joten leivonnaisesta saa helposti gluteenittoman.

Pellille leivinpaperin päälle levitetty kääretorttupohja kypsyy uunissa jo 7–10 minuutissa. Kypsymistä kannattaa seurata uuninluukun lasin läpi. Kun kakkulevy vetäytyy hieman irti pellin reunoista, kääretorttu alkaa olla valmis.

Paistoaika riippuu sekä pellin koosta että uunin ominaisuuksista: vaikka uunin säätönuppi osoittaisi 225 astetta, lämpötila saattaa olla hyvinkin tätä korkeampi. Torttupohja on hyvä ottaa uunista ennen kuin sen pinta uhkaa kärähtää.

Hauskin vaihe kääretortun valmistuksessa lienee pohjan kumoaminen. Kuuma torttulevy heivautetaan leivinpaperin avulla toiselle leivinpaperille, jolloin paistopaperin voi poistaa vetäisemällä.

Paistopaperi irtoaa helpoiten kuumasta torttulevystä, ja silloinkin se saattaa repeillä epämääräisiksi kaistaleiksi. Älä heitä paperisuikaleita kuitenkaan pois, vaan levittele ne uudestaan kääretorttulevyn päälle ja peittele levy puhtaalla leivinliinalla.

Torttulevy ei kuivahda ja murene saadessaan jäähtyä rauhassa liinan alla. Paistopaperin kaistaleet estävät puolestaan leivinliinaa tarraamasta kiinni torttulevyyn.

Kääretortun täyttäminen onnistuu parhaiten, kun täyte on melko napakkaa. Tarkoitukseen sopii niin rahka kuin hillo ja kunnolla vaahdotettu kermakin. Kaakaolla maustetun unelmatortun täytteeksi käytetään tavallisesti voikreemiä.

Herkullinen ja riittoisa täyte syntyy tuorejuustosta, voista ja tomusokerista. Kun kaikki ainekset ovat huoneenlämpöisiä, ne vatkautuvat hyvin yhteen ja täyte on helppo levittää torttulevylle. Jääkaapissa kääretorttu napakoituu, jolloin sen voi leikata kauniiksi kimpaleiksi.

Oheisessa ohjeessa tuorejuustotäyte yhdistetään unelmatortun pohjaan ja maustetaan vienosti appelsiinilla. Lopputuloksena on lempeä ja kotoisa herkku, joka sopii hyvin myös pääsiäiseen.

Vielä loppuun niksi: kääräise unelmatorttu rullaksi lyhyeltä sivulta alkaen. Saat näin muhkeamman kääretortun ja siihen kauniimmat kierteet.