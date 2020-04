Tänä vuonna pääsiäistä vietetään todennäköisesti tavallista pienemmällä porukalla. Uusimaa on suljettu, joten vierailut kauempana asuvien sukulaisten tai ystävien kesken eivät onnistu. Eikä isompia kokoontumisia muutenkaan suositella.

Samalla hallituksen asettama poikkeustila jatkuu, ja koronavirustilanteen takia pääsiäisen ruokalistan ostokset hoitaisi mieluiten yhdellä kauppareissulla tai -tilauksella sen sijaan että pyörisi useammassa puodissa ostoksilla.

Tähän pääsiäisruokakoosteeseen on poimittu reseptejä pienemmän pääsiäisen viettoon, yhdelle tai kahdelle. Alkuruokaideoita on kolme, pääruokaehdotuksia neljä ja jälkiruokia kolme. Yhdistele näistä mieluinen kokonaisuus.

Mukana olevat ohjeet valmistuvat hyvin varustetun lähikaupan aineksista, mutta niissä on siitä huolimatta juhlava säväys.

Käytä sitruscapreseen suosikkihedelmiäsi. Kuva: Elvi Rista

Suosikkisalaatin sitrusversio

Italialainen klassikkosalaatti caprese valmistetaan yleensä tomaateista, mozzarellasta ja basilikasta. Tomaattisesonkia odotellessa niiden tilalla kannattaa kokeilla sitruksia, joiden hapan makeus antaa salaatille hauskan säväyksen. Tähän reseptiin käytetään veriappelsiinia, klementiiniä ja pomeloa, mutta voit valita mukaan tulevat sitrukset saatavuuden ja makusi mukaan.

Burratan voi korvata mozzarellalla tai vaikka vuohenjuustolla. Kuva: Elvi Rista

Parsan kaveriksi sopii myös salsa verde

Pääsiäinen ajoittuu usein samaan ajankohtaan kuin parsakauden alku. Tässä alkuruoassa parsa saa seurakseen kirsikkatomaatteja ja burratajuustoa sekä italialaista salsa verde -yrttikastiketta. Soosia kannattaa tehdä kokonainen annos, sillä se on erinomaista salaatinkastikkeena tai vaikkapa täytettyjen voileipien välissä. Ja jos lähikaupasta ei burrataa löydy, sen voi huoletta korvata mozzarellalla, vuohenjuustolla tai vaikka kotijuustolla.

Piimä on yllättävän hyvä kalan kaveri. Kuva: Elvi Rista

Sillikaviaarin juhlavampi serkku

Sillikaviaari kuuluu monella vapun ja juhannuksen juhlintaan, mutta pääsiäispöytään sopii astetta juhlavampi siikakaviaari. Ideana on kypsyttää siikakuutiot sitruunamehun, suolan ja sokerin seoksessa, hieman samaan tapaan kuin tekisi cevicheä. Kaviaarin kastikkeessa on hauska hapan yllätys, sillä majoneesi maustetaan tilkkasella piimää. Jos annos tuntuu isolta, sen voi puolittaa, mutta siikakaviaarin tähteet hupenevat äkkiä ruisleivän päällä ilta- tai aamupalana.

Tähän ruokaan voit käyttää esimerkiksi karitsan potkaa, joita on yleensä hyvin saatavilla. Kuva: Elvi Rista

Kapen pääsiäiskaritsa muhii mausteliemessä yön yli

Keittiömestari Kari ”Kape” Aihisen reseptissä pääsiäiskaritsa kypsyy mureaksi mausteliemessä, ja haudutusaika saa olla pitkä, jopa yön yli. Hauskat lisukkeet viimeistelevät juhlavan pääruoan: ohran kaverina on (varhais)kaalia, ja mehevyyttä lautaselle tuo paahdetulla munakoisolla maustettu jogurtti.

Dijonin kana osoittaa, että parhaat ruoat valmistuvat simppeleistä aineksista. Kuva: Tuomas Kolehmainen

Hurmaava Dijonin kana on edullista juhlaruokaa

Broilerin koipireisiä, kokojyväsinappia, sitruunaa ja kermaa – näin vaatimattomista aineksista syntyy herkullinen Dijonin kana, jonka uhkea makukimara passaa mainiosti pääsiäispöytäänkin. Tämä ruoka on siitäkin mukava, että ainekset löytyvät lähikaupasta, eivätkä ne ole edes kalliita. Sinappisen kanan kanssa maistuvat keitetyt tai paahdetut perunat.

Kardemummaa on näkynyt kalan kaverina muun muassa ravintoloissa. Kuva: Elvi Rista

Kardemumma sopii kalankin kaveriksi

Suomessa kardemumma kuuluu lähinnä pullaan, mutta maailmalla sillä maustetaan niin lihaa, kalaa kuin kasviksiakin. Täälläkin kardemummalohta on näkynyt jo ravintoloiden listoilla, ja valmistus onnistuu helposti myös kotona. Tässä ohjeessa mausteinen ja paistettu lohi tarjotaan raikkaan vihersalaatin kanssa. Jos lähikaupassa ei ole rucolanversoja, muutkin versot käyvät.

Uuniselleri saa ruokaisuutta paahdetuista kikherneistä. Kuva: Elvi Rista

Uuniselleri valmistuu melkein itsestään

Kun kokonaista juuriselleriä kypsentää pitkään uunissa, sen maku muuttuu todella pähkinäiseksi ja makeaksi. Tarjoa sellerin kanssa pääsiäishenkistä sitruunalla maustettua voimajoneesia, joka toimii myös parsan kanssa, sekä rapeita kikherneitä, joita kannattaa saman tien tehdä vaikka tupla-annos napostelua varten.

Pikapasha pelastaa myös äkillisessä makeanhimossa. Kuva: Elvi Rista

Pikapasha on pöydässä alle puolessa tunnissa

Perinteinen pasha saa tekeytyä jääkaapissa ainakin yön yli, mutta tämä pikaversio taltuttaa äkillisenkin jälkiruokahimon. Mausta maitorahka tomusokerilla ja voisulalla ja kerrosta tarjoilumaljaan ranskankermatäytteen, hedelmien, sitruunatahnan ja paahdettujen mantelilastujen kanssa.

Vohvelit voi paistaa myös lettupannulla tai pienellä paistinpannulla, jos kotoa ei löydy vohvelirautaa. Kuva: Elvi Rista

Rahkavohvelit voi valmistella etukäteen

Tässä vohvelitaikinassa on kaksi hyvää puolta: sen voi tehdä valmiiksi jääkaappiin odottelemaan sopivaa paistohetkeä, ja lisäksi vohveleista voi nauttia niin makeina kuin suolaisinakin versioina. Pirteä mascarpone-passiohedelmätäyte sopii pääsiäisen jälkiruoaksi kuin nakutettu, halutessasi voit koristella vohvelit vielä pienillä suklaamunilla. Jos taikinaa jää yli, paista loput vohvelit seuraavana päivänä aamupalaksi ja nauti savulohi-kapristäytteen kanssa.

Pakasta osa mantelikakusta vierasvaraksi. Kuva: Elvi Rista

Mantelikakku muuttuu juhlaherkuksi sipaisulla suklaata

Mantelikakku on hyvää sellaisenaankin, mutta todellinen pääsiäisen herkkujälkiruoka siitä tulee, kun päällystät kakkupalat itse tehdyllä suklaaganachella. Mantelikakun leikkaaminen annospaloiksi on helpointa, kun kakku on jääkaappikylmää, ja myös suklaaganachen on hyvä tekeytyä jääkaapissa yön yli, joten tämä jälkiruoka kannattaa valmistella päivää ennen syömistä. Pakasta ylimääräinen kakku piristämään arjen kahvitteluhetkiä. Suklaaganachea tuskin jää yli – se on koukuttavan hyvää sellaisenaankin.