Pääosin rahkasta valmistuva kakku on raikas vaihtoehto paistettavalle juustokakulle. Kuva: Elvi Rista

Maitorahka on ihmeaines. Hapatetussa ja lohkeavan kiinteässä maitovalmisteessa ei ole välttämättä lainkaan rasvaa, mutta luonnetta löytyy sitäkin enemmän.

Pääsiäisleivonnassa rahkalla on ihan oma paikkansa. Raikkaan herkulliset rahkapullat, rahkapiirakka ja rahkakakku ovat sesongin klassikoita.

Eikä rahkan paikka ei ole vain täytteissä, sillä se sopii myös moneen taikinaan. Se tuo pehmeyttä ja mehevyyttä piirakka-, muffini- ja kahvikakkutaikinoihin. Tölkillinen rahkaa keventää voitaikinan ja antaa siihen miellyttävän happaman maun. Rahka on mainio apuaines myös silloin, kun esimerkiksi piirakkataikinan rasvana on öljy, joka saattaisi itsessään tehdä taikinasta liian kovan.

Rahkan parhaat makuparit löytyvät kirpeiden ainesten joukosta. Ripaus raastettua sitruksen kuorta ja loraus mehua taittavat happamuuden raikkaudeksi.

On hyvä muistaa, että rahkatäytteisissä leivonnaisissa on syystä reilusti sokeria. Useimmat meistä maistavat happaman miellyttävänä vasta silloin, kun mukana on samassa suhteessa myös makeutta.

1. Kätke rahka munkkitaikinaan

Oheisessa pikamunkkitaikinan ohjeessa rahka on pääosassa. Sen ansiosta itse taikinassa olevan rasvan määrän voi jättää pieneksi. Taikinaa ei tarvitse vaivata, vaan muut ainekset vain sekoitetaan rahkan joukkoon.

Leivinjauheella kohotettavista pikamunkeista kannattaa tehdä mahdollisimman pieniä, jotta ne ehtivät kypsyä sisältä uppopaistettaessa.

Kevään ensimmäisissä munkeissa maistuu paitsi rahka myös raikas appelsiini. Pikamunkit ovat parhaimmillaan vastapaistettuina, mutta koristelua varten ne on syytä jäähdyttää kunnolla ensin.

Rahka tekee pikkumunkeista ihanan meheviä. Voit keihästää ne tikun nokkaan tai tarjota sellaisenaan. Kuva: Elvi Rista

2. Leivo perinteisiä rahkapullia

Sitruunalla maustettu rahkalampi ja pehmeä pulla ovat kauden takuuvarma makupari. Monelle rahkapulla onkin se leivonnainen, joka tekee pääsiäisen.

Tärkeintä on antaa pullien kohota pellillä rauhassa ennen rahkatäytteen lisäämistä. Jos pulla kohoaa muotoonsa vasta uunissa, täyte valuu helposti pellille. Samasta syystä kohonneeseen pullaan on syytä painaa juomalasilla kunnon syvennys täytettä varten.

Voit leipoa oheisella ohjeella paitsi rahkapullia, myös pellin kokoisen rahkapiirakan. Tuplaa tällöin täytteen määrä ja anna taikinapohjan kohota hyvin ennen täyttämistä, sillä kostea rahkatäyte saattaa estää taikinaa nousemasta.

Parhaimmillaan rahkapiirakka ja -pullat ovat tuoreina mutta kunnolla jäähtyneinä. Piirakkaversio kestää jääkaappisäilytyksen kuivahtamatta yksittäisiä pullia paremmin.

Klassiset rahkapullat ovat parhaimmillaan vastaleivottuina mutta jäähtyneinä. Täyte maistuu rusinoilla ja ilman. Kuva: Teppo Johansson

3. Tee raikkaampi vaihtoehto juustokakulle

Amerikkalaistyylinen paistettava juustokakku kuuluu pääsiäisleivonnaisten tämänhetkisiin suosikkeihin. Astetta raikkaamman version saa vaihtamalla tuorejuuston maitorahkaan.

Oheisessa ohjeessa rahkan makua pehmennetään kermalla. Sähkövatkaimen voi unohtaa kaappiin, sillä täyte valmistuu sekoittamalla ainekset yhteen. Murea pohja syntyy keksimuruista ja voisulasta.

Kuten paistettu juustokakku, tämäkin pääsiäiskakku säilyy mainiosti kuvun alla jääkaapissa ja on parhaimmillaan viileänä.