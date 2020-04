Villa Maria Private Bin

Organic Sauvignon Blanc 2019

Uusi-Seelanti, Marlborough

Tuottaja: Villa Maria Estate

Rypäle: Sauvignon Blanc

Hinta: 7,95 e (½ pullo)

Saatavuus: Hyvä

★★★★

Mikä?

Kevään sesonkiherkulle, parsalle, sopivia viinejä eli hapokkaita ja aromaattisia valkoviinejä on saatavilla hyvin. Alsacen alueen muscat-viinin lisäksi yksi suosituimmista vaihtoehdoista on Uuden-Seelannin sauvignon blanc -viini.

Viikon viiniä Villa Maria Private Bin Organic Sauvignon Blanc 2019:ä on myös sopivasti puolikkaassa pullossa: siitä riittää hyvin kahdelle hengelle parsan kyytipojaksi. Viinin saatavuus on oikein hyvä, sitä löytyy melkein jokaisesta Alkosta.

Millainen?

Hyvin vaaleassa viinissä on runsas ja monipuolinen aromaattinen tuoksu. Maku on täysin kuiva, ja viini on runsaan ja raikkaan hapokas. Hapokkuus keventää muuten keskitäyteläistä suutuntumaa. Makujen kirjo on ilahduttavan moniulotteinen: kypsä aprikoosi, herneenverso, mustaherukanlehti ja passiohedelmä. Mineraalisuuskin pilkahtaa esiin melko hitaasti muodostuvan maun loppupuolella.

Mihin?

Parsan kasvimainen maku sointuu hyvin viinin vihertäviin ja hedelmäisiin aromeihin. Mikä tärkeintä, hapokas viini pureutuu niin voisulan, hollandaise-kastikkeen kuin juustonkin rasvaan puhdistaen suuta aistimaan paremmin sekä parsan että viinin makuja.