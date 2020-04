Maaliskuussa monen arki muuttui, erityisesti lapsiperheiden. Useimmat koululaiset siirtyivät käymään koulua kotoa käsin ja suuri osa vanhemmista ja päiväkoti-ikäisistä jäi kotiin.

Yksi mullistuksen osa-alueista liittyy ruokahuoltoon. Kun kodin ulkopuolella nautitut ateriat ovat vähentyneet, kotiin kannettavien ruokaostosten määrä on kasvanut. Samoin kuin ruoanvalmistukseen käytettävän ajan tarve.

Nyt uutta ruoka-arkea on ollut mahdollista opetella reilu kuukausi. Aterioista hankalin lienee edelleen lounas. Jos aamiainen, väli- ja iltapala hoituvatkin pienellä panostuksella ja päivällinen vanhalla rutiinilla, kuinka ruoan saa valmistettua päivän kiireisimpään hetkeen?

Oma hankaluutensa liittyy ruoka-aikoihin, jotka saattavat olla etätyötä tekevillä ja etäkoulua käyvillä perheenjäsenillä hyvin erilaiset. Kun yhden lounastauko on yhdeltätoista ja toisen tuntia myöhemmin, parhaiten toimivat ruuat, jotka voi tehdä valmiiksi vaikka edellisenä päivänä.

On kuitenkin myös konsteja, joiden avulla ruoanvalmistus onnistuu aamupäivän kiireessäkin.

1. Valmista tuhti yhden vuoan ruoka

Uunissa rauhassa valmistuvat yhden vuoan ruoat ovat käteviä. Ja nimenomaan sellaiset uuniruoat, jotka todella syntyvät lähes itsekseen. Jos ruoka edellyttää uunikypsennyksen lisäksi runsaasti pilkkomista, paistamista ja ainesten erillistä paahtamista, se on usein parempi jättää iltaan.

Olennaista on ennakoida valmistukseen kuluva aika ja laittaa ruoka tarpeeksi ajoissa uuniin.

Yksinkertaiset perunapohjaiset kiusaukset valmistuvat yhdistämällä isoon vuokaan valmista peruna-sipulisekoitusta ja kirjolohi- tai kinkkusuikaleita. Sinappinokareella, suolalla ja pippurilla maustettu ruokakerma, leivänmurukuorrutus sekä 200-asteinen uuni tekevät aineksista maukkaan kiusauksen.

Myös pastan voi valmistaa yhdessä ja samassa uunivuoassa. Uunipastassa nestettä tarvitaan paljon, koska pasta lisätään vuokaan kuivana. Eri pastalaadut imaisevat kypsyessään eri määrän nestettä, joten joukkoon voi kypsennyksen aikana lorauttaa tarvittaessa hieman vettä.

Oheisen ohjeen idealla voi valmistaa uunipastaa muistakin aineksista.

Palermon pasta -nimellä kulkeva vuoka kuuluu takavuosien lempikouluruokiin. Kuva: Elvi Rista

2. Pidä puuropäivä

Koulussakin on puuropäiviä! Jos seuraava ateria on suunnitteilla alkuiltaan, manna-, riisi- tai ohrapuuro riittää mainiosti lounaaksi. Sitä paitsi puurot kuuluvat koulussa suosituimpien ruokien listalle.

Tärkeintä on, että myös puurolounaalla on proteiinia. Jos sitä ei tule puuroon käytettävän nesteen muodossa, on lisukkeena hyvä olla jotain täyttävää.

Ikisuosikki ohrasuurimopuuro valmistuu uunissa kuin itsestään. Halutessasi voit vaihtaa maidon kauramaitoon. Valitse silloin kahvikelpoinen maito, joka kestää hauduttelun varmasti juoksettumatta.

Ohrasuurimoista valmistettu puuro kuuluu kouluruokien suosikkilistalle. Uunissa se valmistuu todella helposti. Kuva: Elvi Rista

3. Laske rimaa

Vaikka et käyttäisi tavallisesti paljon eineksiä, nyt on paras mahdollinen syy turvautua välillä niihin. Valmiit pastavuoat ja keitot pelastavat silloin, kun perheenjäsenillä on erilaisia ruokavalioita, mieltymyksiä tai yksinkertaisesti vain erilainen lounasaikataulu. Kun jääkaapista löytyy jotain itselle sopivaa lämmitettävää, ei syömään ehtiminen ole ruoasta kiinni.

Koululaisten einessuosikkeja ovat esimerkiksi valmispinaattiletut, jotka saavat pannulla paistamalla hyvän rakenteen. Pannu tekee ihmeitä myös valmiille liha- tai vegepyöryköille ja -pihveille.

Jos pinaattilettuja toivotaan usein, niiden yllättävän helppo ohje kannattaa kuitenkin ottaa myös haltuun. Varsinkin isoilla koululaisilla toimii, jos hellan vieressä on valmis lettutaikina, josta jokainen voi paistaa oman lounaslettunsa. Reilun kokoisella pannulla letut paistuvat nopeasti kypsiksi. Samasta taikinasta voi paistaa pannarin, joka kypsyy leivinpaperin päällä pellillä 200-asteisessa uunissa vajaassa puolessa tunnissa.

Jos aikaa on, jokainen voi paistaa pinaattilettutaikinasta lounaslettunsa itse. Kuva: Elvi Rista

4. Tee iso kattilallinen keittoa

Kun teet yhden ison kattilallisen keittoa, siitä riittää parhaimmillaan parille aterialle. Sosekeiton valmistus käy helpoiten niin, että kattilaan pilkkoo juureksia ja muita kasviksia ja lisää päälle vettä niin, että ainekset lähes peittyvät. Mukaan voi lisätä kasvisliemikuution ja mausteita. Kypsiksi kiehuneet kasvikset voi soseuttaa sauvasekoittimella ja maun pyöristää lopuksi nokareella tuorejuustoa tai vaikka tilkalla kermaa. Nopeasti kylmävesihauteessa jäähdytetty keitto säilyy jääkaapissa ainakin pari päivää.

Keiton voi valmistaa myös nopeasti valmiista kasvissoseesta. Silloin keittoa saa helposti täsmämäärän yhdelle aterialle.

Sosekeittoja saa muunneltua varaamalla päälle vaihtelevia höysteitä, kuten esimerkiksi rapeita siemeniä, babypinaattia tai tuorejuustoa. Kun mukana on riittävästi myös proteiinipitoisia lisukkeita, keitto pitää nälän loitolla seuraavaan ateriaan saakka.

Sosekeitto on mainio käyttöliittymä, jonka makuun ja ruokaisuuteen voi vaikuttaa päälle lisättävillä höysteillä. Kuva: Tuomas Kolehmainen

5. Sovella oman jääkaapin sisällön mukaan

Klassiset arjenpelastusruoat kuten munakas ja pyttipannu perustuvat jääkaapista löytyviin tähteisiin. Usein lounaspulma saattaakin ratketa avaamalla jääkaapin oven.

Lämppärit: nyhjää tyhjästä -ruokien klassikko onnistuu kiireessä vaikka vohveliraudalla tai paistinpannulla, jos täytteet, kuten ketsupin juuston ja leikkeleen, kätkee kahden leivän sisään.

Munakas: aina herkullinen ja muuntelukelpoinen munakas toimii sellaisenaan ja täytettynä. Jos munakasta haluaa tehdä kerralla monelle, sen voi valmistaa uunissakin.

Tortillat: tortillaletut tekevät yksinkertaisistakin aineksista lapsille maistuvan lounaan. Väliin voi paistaa pannulla vaikka jauhelihaa tai nyhtökauraa ja silputa salaattia, tomaattia ja kurkkua. Mieto salsa ja paksu jogurtti mehevöittävät arkitortillat.

Pastasalaatti: edellisenä päivänä keitetty pasta taipuu salaatiksi, kun joukkoon sekoittaa helpon öljykastikkeen tai pestoa ja keittiöstä löytyviä vihanneksia ja paloiteltua juustoa.

Pyttipannu: ruoka jota kannattaa tehdä, kun kaapissa on keitettyjä perunoita. Lisää pannulle perunoiden lisäksi sipulia ja nakkeja, lihapullia tai vaikka härkistä.