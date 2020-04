G.H. Martel & Co

Prestige Champagne Brut

Ranska, AC Champagne

Tuottaja: G.H. Martel

Rypäleet: Pinot Noir, Chardonnay, Meunier

Hinta: 15,99 e (½ pullo)

Saatavuus: Hyvä

★★★★

Mikä?

Onneksi samppanjaa saa myös puolikkaissa pulloissa, josta riittää juuri sopivasti pari lasillista kahdelle hengelle.

Samppanjan tosiystävä arvostaa juuri avatusta juomassa sen raikkautta ja rapeutta, joka osin menetetään, jos pulloa säilytetään avattuna vaikkapa vuorokauden ajan. Päivän vanha samppanja on väistämättä pehmeämpi kuin juuri avattu.

Alkoissa on kohtuullinen valikoima puolikkaita pulloja samppanjaa. Viikon viiniksi valitsin parhaiten saatavissa olevan (eli sitä on useimmissa Alkoissa) samppanjan, G.H. Martel & Co Prestige Champagne Brutin. Se on samalla myös tämän kategorian halvin pullo.

Millainen?

Keskisyvän keltaisen, pienikuplaisen samppanjan tuoksu on kohtalaisen voimakas. Maku on täysin kuiva ja – kuten samppanjan pitääkin olla– erittäin hapokas.

Maun aromit ovat klassisia: keltaista hedelmää, esimerkiksi kypsää omenaa, ja jonkin verran leivonnaistunnelmaa sekä aavistus paahteista mineraalisuuttakin lopussa. Kaikki odotusten mukaiset elementit ovat siis mukana, suutuntuma on keskitäyteläinen ja pituus hiukan enemmän kuin keskipitkä.

Edulliseksi samppanjaksi tässä on yllättävästi miellyttävän monipuolinen ja herkullinen, rapean rapsakka maku.

Mihin?

Vappuaaton maljaksi. Sopii myös vappupäivän brunssijuomaksi.