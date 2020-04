Pizzoista on viime vuosina puhuttu lähinnä artesaanituotteina. Parhaiden tekijöiden pizzoja on hehkutettu ja pizzerioiden osoitteita on jaeltu tiuhaan ruokalehdissä ja sosiaalisen median kanavissa.

Pakastepizzojen maine sen sijaan ei ole kummoinen. Pakastepizzoja ei hehkuteta, vaikka niitä syödään vuosi vuodelta enemmän.