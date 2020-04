Ruoka | Kokeile tätä

Täydellisen perunasalaatin kaava – ammattikokin luottomauste ja muut helpot vinkit, joilla loihdit ravintolatason pottusalaatin

Ammattikokin perunasalaatissa on monta tuttua ainesta, kuten suolakurkku ja omena. Yllättävää siinä on tähtianis, jonka tehtävänä on tukea perunan omaa makua.