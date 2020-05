Hiden Schilcher Klassik Rosé 2019

Itävalta, DAC Weststeiermark

Tuottaja: Hiden

Rypäle: Blauer Wildbacher

Hinta: 16,48 e

Saatavuus: Erikoiserään kuuluvaa uutuusviiniä on hyvin saatavilla hyvän viinivalikoiman Alkoissa.

★★★

Mikä?

Schilcher on paikallinen roseeviinierikoisuus Itävallan Weststeiermarkista. Se on turisteille hyvin tuttu, vientiäkin on hieman. Schilcher ei ole mikään vakavasti otettava viinityyppi. Todella arvostettuja roseeviinejä tulee yleensäkään Ranskan Provencen ulkopuolelta vain vähän.

Mutta schilcher on mainio esimerkki roseeviinin hauskasta olemuksesta. Sen nimi juontuu muinaissaksan säihkyvää merkitsevästä sanasta. Rypälelajike on Blauer Wildbacher, jota ei viljellä muualla kuin Weststeiermarkissa. Schilcher on aina erittäin hapokas viini, joten jos pidät hapokkaista rieslingviineistä, myös schilcheristä on helppo pitää.

Millainen?

Heleän vaalean punaisen viinin tuoksu on melko mieto. Maku on kuiva ja todella hapokas. Kevyen viinin aromeissa korostuvat omenaisuus ja punaisten marjojen, kuten vadelman ja herukan, sävy. Aistittavissa on myös hiukan sitrusta. Maku on juuri ja juuri keskipitkä eli muodostuu melko nopeasti, mutta näin korkea hapokkuus tuntuu kyllä hyvin pitkään raikkautena suussa.

Mihin?

Aromeiltaan hiukan simppeli, mutta räjähtävän hapokas viini raikastaa kuuman kesäpäivän aperitiivina. Se maistuu kesäisten ja erityisesti juustoisten salaattien kanssa. Myös rasvaiset grilliruoat ovat osuvia valintoja.