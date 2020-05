Focaccia on nyt kuin kukkataulu: pehmeän leivän pintaan sommitellaan näyttävä kukkaketo tai -kimppu värikkäistä kasviksista. Kukkavarsien virkaa hoitavat yrtit tai pitkulaiset vihreät kasvit, kuten sipulinvarret, ja kukkina loistavat paprikoista ja tomaateista sekä punasipuleista muotoillut palat.

Kukkafocaccia on noussut isoksi ruokailmiöksi tänä keväänä, mutta sen ensimmäiset versiot näkyivät sosiaalisessa mediassa jo vuosi sitten. The New York Timesin mukaan trendin mahdollisesti aloitti amerikkalainen kotileipuri Teri Culletto, jonka focacciaa koristivat auringonkukat kuin Van Goghin taulua.

Sittemmin kukkafocaccia-villitys on levinnyt ympäri maailman, ja kotileipureiden taidonnäytteitä on päässyt ihailemaan ruokalehdissä ja etenkin sosiaalisen median kanavissa.

Tänään kukkafocacciaa leivotaan myös Soppalivessä, ja leipurina on Kaisa Johansson. Soppalive on Helsingin Sanomien ja Soppa365:n yhteinen suora kokkauslähetys, jota voi seurata Instagramissa @soppa365-tilillä torstaisin.

Focaccia on perinteinen italialainen leivonnainen, jonka taikina muistuttaa pizzataikinaa. Focacciasta paistuu vuoassa hyvin kuohkea ja pehmeä, parin kolmen sentin paksuinen leipä. Perinteisenkin focaccian päällä on höysteitä: pintaan painellaan usein esimerkiksi kirsikkatomaatteja ja tuoretta rosmariinia, ja päälle valutellaan vielä oliiviöljyä ja ripotellaan suolakiteitä.

Kukkafocaccia on varsin helppo tehdä, mutta pari vinkkiä etenkin koristeluun on tarpeen.

”Päälle ei kannata laittaa liian ohkaisia yrttejä tai muita pieniä koristeita, sillä ne palavat pintaan helposti”, sanoo Kaisa Johansson.

Myös koristeiden määrä kannattaa pitää maltillisena.

”Jos koko pinnan täyttää koristeilla, taikinapohja voi kostua liikaa. Leipätaikinalle pitää antaa mahdollisuus kypsymiseen.”

Pääset katsomaan Kaisa Johanssonin leipomista suorana Instagramissa klo 11.30. Tallenne on nähtävillä vuorokauden ajan Soppa365:n Instagram Storyssa. Resepti on ohessa sekä osoitteessa www.soppa365.fi