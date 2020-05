Maailmankuulun salaatin salaisuus on sen lehdille lusikoitu vinegretti. Kuva: Tuomas Kolehmainen

Ruokamaailmassa on kohkattu paljon eräästä tietystä salaatista.

Sitä saa Via Carota -nimisestä italialaisravintolasta, joka sijaitsee Manhattanilla New Yorkissa. Annos on nimeltään insalata verde, vaatimattoman kuuloisesti vihersalaatti.