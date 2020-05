San Silvestro Piemonte Barbera 2018

Italia, DOC Piemonte

Tuottaja: San Silvesto

Rypäle: Barbera

Hinta: 9,98 e

Saatavuus: Hyvä

★★★

Mikä?

Kevät on keveyden aikaa ruokapöydässä. Se näkyy myös juomissa, kun valko- ja roseeviinit lisäävät suosiotaan.

Täyteläiset punaviinitkin saavat väistyä kepeämpien tieltä. Kevyistä punaviineistä tunnetuin lienee Beaujolais, myös Pinot Noir -rypäleestä tehdyt viinit kuuluvat usein tähän joukkoon.

Italiasta tulee hyviä kevyitä punaviinejä, kuten tämä San Silvestro Piemonte Barbera 2018. Sen rypälelajike Barbera taipuu hienosti muhkeisiin ja täyteläisen tammitettuihin viineihin, mutta siitä saadaan kepeitäkin viinejä.

Millainen?

Melko vaalean rubiininpunaisen viinin tuoksu on kohtalaisen voimakas ja selvän marjainen. Maku on kuivahko. Pieni määrä sokeria tuntuu hennosti suussa, mikä taittaa vähäiset tanniinit pieneksi karvauden mauksi. Happoja on runsaasti, kuten hyvälaatuisissa kevyissä viineissä yleensäkin on. Ilman hyvää hapokkuutta viinistä tulee helposti lattean mehumainen. Aromit ovat rypäleelle tyypillisiä ja hyvin marjaisia. Selkein yksittäinen marja on hapankirsikka, johon lyhyehkö maku myös päättyy.

Mihin?

Raikas hapokkuus ja kirsikan aromi voisivat sopia esimerkiksi ­ribsien seuraan. Myös margheritapizza saa tästä simppelistä viinistä hyvän kumppanin. Kovahkojen juustojen kanssa viinin kirsikkainen maku korostuu hauskalla ja maukkaalla tavalla.