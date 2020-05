Mistä tietää, että kevätruokasesonki alkaa taittua kesäksi? Ainakin vesimeloneista, jotka ilmestyvät laareissa kauppojen vihannesosastolle. Kesän ensimmäiset, keilapalloa muistuttavat vesimelonit myydään minivesimelonin nimikkeellä.

Kypsän ja siten myös makean vesimelonin tunnistaa siitä, että se on kokoonsa nähden painava. Kuoressa on ruskeaa verkkomaista kuviota ja kanta on kuivahtanut ja ruskea. Melonin vaalea kantaosa on kermanvalkoinen, kellertävä tai oranssiin taittuva, ei vitivalkoinen.

Makeus, mehevyys ja kauniin punainen väri ovat kypsän vesimelonin tunnusmerkit. Kuva: Tuomas Kolehmainen

Nimensä mukaisesti vesimelonista jopa yli 90 % on vettä. Lohkossa mehevää melonia ei siis ole paljon energiaa. Sen sijaan se sisältää cocktailin vesiliukoisia vitamiineja sekä karotenoideja kuten lykopeenia.

Vesimeloni on herkkua sellaisenaan haukattuna. Kuutioidun hedelmälihan voi myös pakastaa jääpaloiksi kesädrinkkeihin tai smoothien raaka-aineeksi.

Salaatteihin vesimeloni sopii tuoreiden yrttien ja suolaisten juustojen kuten mozzarellan, vuohenjuuston ja fetan kanssa. Ripaus suolaa sekä tilkka oliiviöljyä ja balsamietikkaa tekevät hyvää melonin maulle.

Kuorenkin voi hyödyntää, jos ei muuta niin tarjoilussa. Tyhjäksi koverretusta pallosta saa hauskan tarjoiluastian vaikka melonisalaatille.

Erityisen hyvää vesimeloni on grillattuna. Grillin tai parilan kuumuus houkuttelee meloniviipaleen makeuden pintaan ja muuntaa rapean mehukkaan hedelmän rakenteen jopa lihaisaksi.

Kätevä tapa grillata melonia on ostaa valmiiksi leikattu lohko, josta voi leikata sopivan kokoisia viipaleita. Kokonaisen minivesimelonin voi taas paloitella vaikka ronskeiksi pyöreiksi kiekoiksi.

Melonin grillauksessa on tärkeää, ettei paloista tee liian ohuita. Muutaman sentin paksuiset viipaleet pysyvät parhaiten koossa käännettäessä. Samasta syystä kuoriosaa ei kannata poistaa ennen grillausta.

Viipaleita ei tarvitse sipaista öljyllä, mutta ei siitä ole haittaakaan. Olennaista on, että grillin ritilä on kunnolla kuuma, jolloin pinnan paahtuminen alkaa saman tien eivätkä hedelmän sokerit tarraa rautaan kiinni.

On makuasia, kuinka kauan melonia haluaa grillata. Jo pienikin hetki kuumassa grillissä saa melonin punaisen värin hehkumaan. Jos taas meloniviipale saa paahtua grillin laidalla epäsuoralla lämmöllä useita minuutteja, siitä haihtuu kosteutta, mikä tiivistää makua ja rakennetta entisestään.

Oheisessa ohjeessa melonia grillataan pari minuuttia molemmilta puoliltaan. Kääntämisen jälkeen pinnalle lisätään pala vuohenjuustoa, joka lämpenee grillissä melonin päällä.

Tällä tavoin valmistettu meloni sopii hyvin vaikka alkupalaksi nälkäisille grillaajille.