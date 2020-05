Kun grillissä tirisee hyvä pihvi, on aika kaataa lasiin hyvää punaviiniä.

Mutta miksi juuri punaviiniä?

Merkittävimpiä syitä ovat punaviinien mausteiset ja usein marjaiset aromit sekä punaviinin tanniinien tuoma karvaus. Ne toimivat lihan parina hyvin.

Varsinkin silloin, kun liha jätetään reilusti punaiseksi, se pehmentää viinin tanniinien karvasta makua, jolloin myös viinin aromit pääsevät paremmin esille.

Myös täyteläisyys – sekä ­ruoan että juoman – vaikuttaa makuelämyksen tasapainoon. Liian täyteläinen viini voi peittää kevyen ruoan maut kokonaan.

Vastaavasti runsaan makuinen ruoka, kuten grillattu pihvi, voi saada viinin maistumaan mehumaisen ohuelta. Siksi tuhtien lihojen kanssa on hyvä nauttia täyteläistä viiniä.

Marmoroitunut t-luupihvi on yksi muhkeimmista lihoista. Puolikypsäksi paistettuna sen rasvaisuus suorastaan sulaa suussa.

Klassista viiniseuraa pihville ovat esimerkiksi espanjalainen rehevä ja nahkainen Rioja Gran Reserva, italialainen miellyttävän ryhdikäs Brunello di Montalcino ja tiiviin ja täyteläisen makuinen australialainen shiraz.

Oheisessa t-luupihvissä mausteet hiillostuvat pihvin pintaan antaen paljon makua annokselle. Grillatun pinnan vastinpariksi voi valita mahdollisimman runsasmakuista ja hedelmäistä viiniä.

Kalifornialaiset zinfandelit ovat tällaisia ultrahedelmäisiä, täyteläisiä viinejä. Suositukseni onkin hyvätasoiseksi viiniksi kohtuuhintainen 3 Finger Jack Old Vine Zinfandel 2017 (17,98 e).

3 Finger Jack Old Vine Zinfandel 2017Yhdysvallat, KaliforniaTuottaja: 3 Finger Jack CellarsRypäle: ZinfandelHinta: 17,98 e

Viini on väriltään syvänpunainen ja siinä on hyvin runsas tuoksu. Maku on erittäin täyteläinen ja vahva. Aistittavissa on paksulti hillomaisen boysenmarjaisia, kirsikkaisia ja punaisen luumumaisia aromeja, jotka tuntuvat muhkeana hedelmäisyytenä, sekä aimo annos paahteisuutta ja mausteisuutta, erityisesti vaniljaa. Suutuntuma on pehmeä, sillä happoja on vain kohtuullisesti ja tanniineja vähän. Pieni määrä jäännössokeria korostaa hedelmäisen pehmeää makua, joka tuntuu suussa kohtalaisen pitkään.

T-luupihvin kanssa nautittuna viinin runsas hedelmäisyys ja mausteisuus nousevat esiin suorastaan ylitsevuotavasti. Pihvin paahteinen pinta ja viinin mausteinen aromi nivoutuvat hyvin yhteen. Horiatiki-salsan raikas salaattimainen jälkimaku antaa hyvin tilaa viinin muhkean hedelmäisille piirteille.