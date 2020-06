That’s Neiss Pink Riesling

Saksa

Tuottaja: Neiss GmbH

Rypäleet: Riesling, Pinot Noir (+ vesi)

Hinta: 13,89 e

Saatavuus: Hyvä

★★★

Mikä?

That’s Neiss Pink Riesling on kevään puhutuin uutuus. Se saapui Alkoon toukokuussa tilaustuotteena, mutta suosio oli suurta, ja nyt sitä saa noin 200:sta Alkon myymälästä. Se on tehty sekoittamalla valkoista rieslingiä ja punaista pinot noiria.

Tämä Master of Wine Tuomas Meriluodon ideoima ja kehittämä roseeviini sohaisee konservatiivista eurooppalaista viinisäännöstöä, jonka mukaan roseeviini tehdään tummista rypäleistä. Roseen väri muodostuu yleensä siitä, että kuoria pidetään lyhyen aikaa rypälemehun joukossa. Joitakin poikkeuksia on. Esimerkiksi roseekuohuviinien valmistuksessa voidaan sekoitella valko- ja punaviinejä.

Tavallista roseeviiniä ei siis saa Euroopassa tehdä sekoittamalla valkoviiniin hiukan punaviiniä. Siksi tämä pinkki riesling ei virallisesti olekaan ”aito” viini. Siitä on saatu ns. roseeviinijuoma sekoittamalla mukaan tilkka vettä. Veden määrä on mitätön maun kannalta, mutta tekee juoman lailliseksi Euroopan alueella.

That’s Neiss Pink Riesling on perinteitä haastava designtuote, joka iskee kahteen trendiin Suomessa: Riesling-rypäleen suosioon ja roseeviinien menekin kasvuun.

Millainen?

Vaalean persikanpunaisen viinin tuoksu on keskivoimakas. Maku on kuivahko ja runsaan hapokas. Viinin aromeissa yllättää se, kuinka pieni määrä pinot noiria kuitenkin tulee viinissä esiin vadelmaisena makuna rieslingin sitruksen, omenan ja yrttisyyden seassa. Viinin makuprofiili on sangen onnistunut. Keskipitkän viinin lopetus on reilusti raikas.

Mihin?

Roseeviinien tapaan tämäkin maistuu kesäsalaattien kera. Runsashappoisena se sopii rasvaistenkin ruokien kumppaniksi.