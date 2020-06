Alta Alella Mirgin Reserva Cava Brut Nature 2017

Espanja, DO Cava

Tuottaja: Alta Alella

Rypäleet: Pansa Blanca, Macabeo, Parellada, Xarel-lo

Hinta: 16,99 e

Saatavuus: Hyvä

4/5 tähteä

Mikä?

Jos on jo kyllästynyt proseccon aromaattiseen makuun ja samppanja tuntuu liian arvokkaalta, espanjalaiset cavat ovat erinomainen vaihtoehto kesän juhlajuomaksi.

Erityisesti kannattaa katsoa pidempään kypsytettyjä reserva-merkittyjä cavoja ja niistä vuosikertaversioita. Reservan maku on syvempi pidemmän sakkakypsytyksen ansiosta, ja vuosikerrasta voi päätellä viinin kehitysastetta. Hyvätasoinen vuosikertacava kypsyy pullossa hyvin 3–6 vuotta, jotkut vielä pidempäänkin.

Viikon viini Alta Alella Mirgin Reserva Cava Brut Nature on vuosikertaa 2017, joten tarpeen mukaan sitä voi ostaa varastoonkin. 17 euron hinta on hyvin kohtuullinen hyvin kypsyneestä kuohuviinistä.

Millainen?

Hyvin vaalean värinen, kuplat lasissa ovat pieniä. Tuoksu on kohtalaisen voimakas, hiukan kehittyneen oloinen. Maku on täysin kuiva ja erittäin hapokas. Suussa aromeissa on reilu omenainen perusvire, jota säestävät sitruuna ja kevyt ketokukkainen sävy. Myös hiivaleipämäinen aromi tuntuu jonkin aikaa. Loppumaku on hiukan mineraalinen, viinistä jää suuhun ryhdikäs tunnelma. Kokonaisuutena elegantti, hiukan kehittynyt ja tavallista cavaa huomattavasti moniulotteisempi viini.

Mihin?

Ryhdikäs ja tyylikäs cava sopii mainosti kesäjuhlien ruokapöytään, ainakin alkuruoille ja myös keveämmille pääruoille. Se toimii myös hyvin aperitiivina, hapokas maku herättää hyvin ruokahalua.