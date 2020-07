Munakoiso on hyvin neutraalin makuinen kasvis. Kuten suurin osa kasviksista, se makeutuu kypsennettäessä. Munakoison maussa on hiukan viitteitä nauriista ja perunasta, esimerkiksi kasvismainen karvaus. Läpikypsän munakoison suutuntuma on pehmeä, hieman lihaisan oloinen.

Viinin suhteen munakoiso on hyvin mukautuvainen. Valkoviinit ja roseeviinit ovat lähes poikkeuksetta hyviä yhdistelmiä munakoison kanssa. Pienikin määrä jäännössokeria viinissä on suotuisa asia, koska makeus peittää sopivasti munakoison karvautta. Punaviinien kohdalla on hyvä muistaa, että munakoisolla on taipumus nostaa esiin viinin karvasta makua.

Eniten viinivalintaan vaikuttavat munakoison valmistustapa, mausteet ja lisukkeet.

Japanilaisittain misotahnalla maustettu munakoiso grillataan. Se tuo ruokaan voimakkaan paahteista, melkeinpä nokista aromia. Grillaaminen antaa herkullisen maun munakoisolle.

Grillaamisen lisäksi toinen viinivalintaa ohjaava seikka on mausteena käytetty misotahna, joka tuo mukanaan suolaisuutta ja umamia. Misoon yhdistetty valkosipuli nostaa umamin tavoin ruuan herkullisuutta. Sitruuna tuo hiukan hapokkuutta, ja pähkinät varioivat makua pippurisen, selkeästi karvaan rucolan kanssa.

Kokonaisuutena annoksessa on herkullinen tasapaino suolan, umamin ja kasvismaisen karvauden suhteen ja hienosti leikkaava paahteinen maku.

Annoksessa on siis paljon karvaita elementtejä ja umamia. Ne nostavat viinistäkin karvautta esiin, ja siksi hyvä viini grillatuille misomunakoisoille on hiukan jäännössokeria sisältävä valkoviini, jossa saa mielellään olla kypsää hedelmäisyyttä.

Täsmäsuositukseni tälle annokselle on saksalainen kuiva Fritz Walter Grauer Burgunder Trocken 2019 (9,98 e). Grauer Burgunder taidetaan tunnistaa paremmin ranskalaisesta nimestä Pinot Gris. Alle kympin viini on hinta-laatusuhteeltaan erinomainen löytö.

Fritz Walter Grauer Burgunder Trocken 2019. Maa: Saksa, Pfalz. Tuottaja: Fritz Walter. Rypäleet: Grauer Burgunder (Pinot Gris). Hinta: 9,98 e. Saatavuus: Hyvä.

Keskisyvän sitruunanvärisessä viinissä on runsas tuoksu. Maku on kuivahko. Pieni määrä jäännössokeria nostaa esiin melonin, aprikoosin ja keltaisen omenan aromeja. Viini on runsaan hapokas ja keskitäyteläinen. Loppua kohden makuun tulee mukaan hiukan mausteisuutta, mutta jälkimaussa hedelmät ovat taas hyvin esillä. Viinistä jää raikkaan hapokas, tasapainoisen maun tunnelma.

Viinin herkullinen hedelmäisyys ja lievä sokeripitoisuus sopivat mainiosti munakoison seuraan, ja viinin hapokkuus raikastaa hyvin koko yhdistelmää.