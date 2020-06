Keveä, löyhälehtinen ja rapea varhaiskaali ja kova talvikaali ovat ominaisuuksiltaan niin erilaisia, että niiden voisi kuvitella olevan kokonaan eri kasviksia. Eri valkokaalilajiketta ne ovatkin.

Varastokaaleihin verrattuna varhaiskaalit kasvavat nopeasti. Sesonki kestää alkukesän. Tämän jälkeen myyntiin tulevat astetta napakammat mutta silti vielä mehukkaat kesäkaalit.

Varhais- ja kesäkaalista irtoaa kypsennettäessä huomattavasti enemmän nestettä kuin syys- ja talvikaalista. Se kannattaa ottaa huomioon, jos himoitsee esimerkiksi kaalilaatikkoa keskellä kesää.

Varhaiskaali on erityisen hyvää paitsi salaateissa myös nopeasti grillissä kypsennettynä. Kylmän kastikkeen tai etikkaisen vinegretin kanssa tarjottu grillattu kaali onkin ollut pienimuotoinen ravintolatrendi.

Kaalin raikas maku ei välttämättä kaipaa kuin suolaa, pippuria, tilkan öljyä ja sitruunaa. Toisaalta yrtit ja aasialaistyyliset mausteet saavat kesäisen kaalin muuntumaan erilaisiin ruokiin. Muista kasviksista aromikas fenkoli, kesäsipulit ja kipakat retiisit sopivat hyvin kaalin seuraan.

1. Suikaloi salaatteihin

Rouskuvan rapea varhaiskaali on omiaan salaateissa. Tunnetuin niistä on coleslaw, jota on helppo muunnella vaihtamalla kastikkeen makuaineita. Kun ohueksi suikaloidun kaalin joukkoon lisää kurkkua, tuoretta korianteria ja seesamiöljyllä maustetun kastikkeen, saa mahtavan makuisen aasialaistyylisen salaatin. Nuudeleilla ja pähkinöillä kaalisalaatti muuntuu astetta ruokaisammaksi.

Kastikkeen happo, kuten viinietikka tai sitrusmehu, pehmentää nopeasti varhaiskaalin rakennetta. Jos siis haluaa kaalin säilyttävän raikkaan rapeutensa, kastike kannattaa lisätä ainesten joukkoon vasta ennen tarjoilua. Jos taas kaalin haluaa hieman pehmenevän, sen voi antaa maustua kastikkeen kanssa jääkaapissa tunnin tai pari. Kaalisuikaleista irtoaa tällöin nestettä, minkä vuoksi salaatti on hyvä pöyhiä kunnolla sekaisin ennen tarjoilua.

Jos varhaiskaalin haluaa säilyttävän rapeutensa, kastike kannattaa sekoittaa joukkoon vasta ennen tarjoilua.

2. Lohko grilliin

Erityisen hyvin varhaiskaali sopii grillattavaksi. Grillaus käy nopeasti, sillä sen tarkoituksena on tuoda raikkaaseen ja rapeaan kaaliin vain kevyen paahteinen maku. Kun kaali on saanut kauniit raidat ja sen kanta on hieman pehmentynyt, sen voi napata pois grillin kuumuudesta.

Grillausta varten kaali on helpointa leikata kapeiksi lohkoiksi ja sipaista öljyllä. Päälle voi ripotella suolaa ja mausteita ennen tai jälkeen grillauksen. Ahkera kääntely kannattaa, jotta lohkot paahtuvat tasaisesti joka puolelta. Jos kärähtäneitä lehtiä haluaa välttää, kaalin voi laittaa paahtumaan epäsuoralle lämmölle samalla kun grillaa muita herkkuja.

Grillattu kaali sopii melkein minkä vain kesäruoan lisukkeeksi. Kun kaalilohkot haluaa tarjota alkuruokana, kastikkeeseen kannattaa panostaa. Esimerkiksi täyteläinen tahinikastike sopii hyvin kaalin seuraan.

Grillattu varhaiskaali sopii alkuruoaksi tai lisukkeeksi. Jos kärähtäneitä lehtiä haluaa välttää, kaali kannattaa grillata epäsuoralla lämmöllä.

3. Paahda uunissa

Yhtä lailla kuin grilliin, varhaiskaali käy myös uunissa paahdettavaksi. Kaalin paahtamiseen voi suhtautua yhtä mutkattomasti kuin grillaamiseen, sillä kaalilohkot ovat herkullisia sekä jäädessään rapeiksi tai paahtuessaan napakan kypsiksi.

Paahdetut kaalinlohkot voi tarjota lisukkeena sellaisenaan tai jäähdytettyinä ja marinoituina. Sitruunalla, suolalla ja sokeriripauksella maustettu öljy korostaa kaalin raikkautta.

Kun paahdettavan kaalin joukkoon lisää broileria ja fenkolia, siitä saa kokonaisen aterian.

Varhaiskaali sopii myös vuokaruokiin. Isoina lohkoina se säilyttää rapeutensa paahdettunakin.

4. Paista pastan joukkoon

Varhaiskaalin voi myös yksinkertaisesti paistaa pannulla lisukkeeksi. Kun voin joukkoon lisää sokeria, kaalin pinta karamellisoituu ja ruskistuu nopeammin.

Tällä tavoin paistettu varhaiskaali sopii vaikka yksinkertaisen kesäpastan höysteeksi. Vieno varhaiskaali maustuu tällä kertaa kirvelillä, kuminalla ja tilkalla omenaviinietikkaa.

Varhaiskaali karamellisoituu ja ruskistuu kauniisti, kun sen paistaa voissa, jonka joukkoon on lisätty hieman sokeria. Tällainen kaali sopii hyvin pastan joukkoon.

Juttu on julkaistu aiemmin Soppa365:ssa.