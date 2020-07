Kantarellimuhennoksella päällystetyn leivän viinipari on pinot noir, jossa on hieman metsäistä aromia.

Kantarelli on yksi suomalaisen gastronomian herkullisimpia raaka-aineita. Sen maku on tyylikkäällä tavalla sopusuhtainen sekoitus lievää metsän aromia ja hentoa umamimaista sienimäisyyttä.

Kantarellin rakenne pysyy hyvin napakkana myös paistettuna, kunhan sitä ei kypsennä liikaa. Kantarellin aromi on herkkä, joten sen kanssa on hyvä välttää turhan voimakkaita muita makuja, esimerkiksi tavallinen kerma on tässä mielessä parempi kuin hapankerma.

Siinä missä esimerkiksi herkkutatin maku on hyvin intensiivinen, kantarelli on selvästi miedompi – mutta selvästi voimakkaampi kuin herkkusieni. Tämä vaikuttaa myös sopivan viinin valintaan.

Kaikkien sieniruokien kanssa viinin on syytä olla kevyemmän puoleinen, sillä täyteläinen viini peittää helposti sienen maun alleen. On aika yleistä, että viineistä haetaan kehittyneen maamaisia aromeja, joiden ajatellaan sävyttävän sienen makua hiukan samankaltaisen maun kanssa. Klassinen esimerkki on kehittynyt samppanja ja voimakkaan makuinen tryffeli.

Herkkusienen miedomman maun kanssa moni suosii kehittynyttä chardonnay-viiniä. Voimakasarominen suppilovahvero sietää vaikka vahvemman makuista, kehittynyttä ranskalaista syrah-viiniä.

Herkkutatin ja kantarellin upeiden aromien kanssa kannattaa valinta viini, joka on sopuisan maamainen ja melko kevyen oloinen.

Tyypillisesti pinot noir -viinit ovat melko kevyitä ja hapokkaita, mikä tuntuu sienen ja viinin tasapainoisena suhteena. Mutta paras asia pinot noir -viineissä sienten kannalta on hieno maamaisen tuntuinen aromi, joka tulee esiin kehittyneessä viinissä. Kehittyneessä pinot noirissa myös tyypilliset tuoreen marjaiset aromit maistuvat enemmän kuivatuilta marjoilta.

Yllä olevan reseptin, kantarellimuhennoksella päällystetyn leipäannoksen, muut ainesosat ovat sopivan mietoja jättämään sienen maun hyvin esille. Kerman ja voin maku saadaan kevenemään sopivan hapokkaalla viinillä. Täsmäsuositukseni kantarellileivälle onkin sopivan keskitäyteläinen uusiseelantilainen pinot noir -viini, Spinyback Pinot Noir 2015.

Sen maussa on upean kehityksen seurauksena hieno kuivan metsänpohjan tuoksun omainen aromi, joka nivoutuu maukkaasti kantarellin makuun.

Keskitäyteläisessä viinissä on hyvä hapokkuus sekä miedot ja hyvin kehittyneet tanniinit, jotka eivät enää kiristä suussa. Viinin marjaiset aromit muistuttavat kuivattuja marjoja ja keskipitkän viinin huippu on maun puolivälissä, kun tyypilliset mausteiset aromit kohtaavat mäntykankaan tuoksun. Antoisan makuinen viini on erittäin hyvä hintaansa nähden ja ainoa hyvin kehittynyt pinot noir -viini alle 15 euron kategoriassa.

Spinyback Pinot Noir 2015

Uusi-Seelanti, Nelson

Tuottaja: Waimea

Rypäle: Pinot Noir

Hinta: 13,99 e

Saatavuus: Hyvä