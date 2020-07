Mustikkainen saaristolaisleipä on parasta pari päivää paistamisen jälkeen.

Nyt jos koskaan kannattaa mennä mustikkaan.

Mustikat ovat pullistelleet kypsinä eteläisessä Suomessa jo muutamia viikkoja, ja Rovaniemelläkin mustikat kypsyivät jokunen päivä sitten. Näin kertoo mustikkaan.fi-sivusto, jonka avulla voi seurata mustikoiden kypsymistä.

Mustikkavuosi on keskivertoa parempi, joten marjoja on nyt metsissä yllin kyllin.

Tästä huolimatta voi olla mahdollista, ettei kaupasta saa ensi talvena esimerkiksi kotimaista pakastemustikkaa.

Suomalaisissa metsissä kypsyy vuosittain noin 500 miljoonaa kiloa luonnonmarjoja. Marjoja poimitaan teollisuuden käyttöön vuosittain yleensä noin 10–17 miljoonaa kiloa, pääasiassa ulkomaalaisten marjanpoimijoiden voimin.

Koronaviruspandemian vuoksi Suomeen ei ole tullut tänä kesänä marjanpoimijoita aiempien vuosien tapaan. Pian tilanne muuttuu, sillä viime lauantaina Thaimaan viranomaisilta tuli päätös siitä, että thaimaalaiset marjanpoimijat saavat tulla Suomeen.

Etteivät marjat jäisi poimimatta, Arktiset Aromit ry eli luonnontuotealan valtakunnallinen toimialajärjestö on kannustanut kaikkia suomalaisia osallistumaan marjatalkoisiin. Arktiset Aromit ry:n toiminnanjohtaja Birgitta Partasen mukaan suomalaiset ovat lähteneet hyvin innokkaasti marjastamaan.

”Kuulemma monesta kaupasta on myyty marjanputsarit ja pakasterasiat loppuun”, hän kertoo.

Mustikkaa saa kerätä jokamiehenoikeuksilla.

Menee luultavasti vielä pari viikkoa ennen kuin thaimaalaiset marjanpoimijat saapuvat. Sitä ei vielä tiedetä, saadaanko marjoja kerättyä riittävästi teollisuuden tarpeisiin. Marjoja tarvitsevat pakasteiden, hillojen, mehujen ja muiden marjajalosteiden valmistajat.

”Thaimaalaiset marjanpoimijat ehtivät pelastaa satoa jonkin verran. Lakkasatoa he eivät enää ennätä poimimaan, mutta pohjoisessa on vielä silloin mustikoita, ja puolukkakausi on kokonaan edessä”, Partanen sanoo.

Hän kertoo, että suomalaiset ovat poimineet myyntiin teollisuusmarjaa ”hiukan nihkeästi”, mutta kotitarvemarjastus on hiponut ennätyksiä. Lisäksi marjojen suoramyynti toreilla ja Facebookissa on lisääntynyt.

Menitpä mustikkametsään tai ostitpa mustikkasi torilta, älä säilö heti kaikkia marjoja pakkaseen.

Sellaisenaankin erinomaisen makuinen mustikka sopii vaikka mihin, sekä makeisiin että suolaisiin ruokiin. Jos haluat kokeilla jotain uutta, tee joku näistä kolmesta herkusta.

Mehukas marja sopii esimerkiksi tutun saaristoleivän mehevöittäjäksi. Mustikat soseutetaan ja sekoitetaan yhteen muiden taikinaan lisättävien nesteiden eli omenamehun ja piimän kanssa. Saaristolaisleipä on parhaimmillaan parin päivän kuluttua paistamisesta ja säilyy jääkaapissa viikkoja. Tarjoa mustikkainen saaristolaislimppu esimerkiksi graavilohen kanssa.

Mustikkapannukakku valmistuu reilussa puolessa tunnissa.

Tässä ohjeessa mustikat upotetaan ricotan kanssa pannukakkutaikinaan. Ennen kuin pannukakku laitetaan uuniin, sen päälle lusikoidaan voinokareita ja ripotellaan earl grey -teellä maustettua sokeria. Pannukakku maistuu ihanalta tuoreiden mustikoiden, mustikkahillon ja kermavaahdon kanssa.

Tarjoa vispipuuro rosmariinimaidon ja tuoreiden mustikoiden kera.

Mustikkamehusta syntyy upeanvärinen vispipuuro. Keitä marjoja ja sokeria kattilassa, kunnes marjat mehustuvat. Tämän jälkeen siivilöi mehu, lisää sen joukkoon hieman vettä ja keitä puuro mustikkaliemeen. Tarjoa valmiin vispipuuron kanssa rosmariinimaitoa. Sen aavistuksen metsäinen maku toimii hyvin mustikan kanssa.

Hyödynnä mehun lisäksi myös mehustuneet mustikat: soseuta marjat, mausta ne ripauksella vaniljasokeria ja nauti vaikka jogurtin, hunajan ja pähkinöiden kanssa.

Reseptit on julkaistu Glorian ruoka & viinissä 6/2019.