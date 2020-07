Nyt metsään ei kannata lähteä ilman koria tai pussia – ainakaan jos pitää loppukesän sienistä, kuten herkkutateista, haperoista ja kantarelleista. Tänä vuonna erityisesti herkkutatteja on runsaasti, kiitos helteisen alkukesän ja sen jälkeen saapuneiden sateiden.

Kun ensimmäiset herkkutatit on paistettu voileivälle tai nautittu grillattuna, on tattipastan vuoro.

Oheinen turkulaisravintola Tårgetin tattipastan ohje on julkaistu alun perin Glorian ruoka & viini -lehden Ravintolaresepti-sarjassa. Siinä lukijat voivat toivoa ohjetta ravintolassa maistamaansa ruokaan.

Reseptiä kysellyt lukija kuvaili ravintolassa saamaansa tattipastaa syvän umamiseksi. Makuelämys oli herättänyt kysymyksen, kuinka sienipastan kastike oikein oli valmistettu.

”Tuntui siltä, että sinne olisi upotettu kokonainen tattimetsä”, lukija kirjoitti.

Ohjeen kehitellyt Satu Nurminen on parhaillaan vanhempainvapaalla Tårgetin keittiömestarin tehtävästä. Hänen mukaansa tattipasta on ollut usein syksyisin ravintolan listalla. Tällä hetkellä tattipastaa ei Tårgetista saa, vaan kausi-sieniruokana on kantarellirisottoa.

Samaista herkkua voi sen sijaan valmistaa ravintolan ohjeella kotona.

Pastan metsäinen maku perustuu siihen, että kastikkeeseen käytetään säästelemättä sieniä. Ne keitetään kerman ja maidon kanssa sakeaksi ja soseutetaan sileäksi. Tämän jälkeen pastakastikkeeseen paistetaan lisää tatteja.

Itse kastiketta ei valmisteta ainoastaan tateista, vaan joukossa on muitakin sieniä. Reseptissä mainitaan kantarellit sekä suppilovahverot, joita ilmestyy metsiin vasta myöhemmin syksyllä. Pastan herkullisuus ei kuitenkaan jää niiden löytymisestä kiinni.

”Kastikkeen voi hyvin valmistaa pelkistä tateistakin. Toisaalta, jos pakastimessa on sieniä edelliseltä vuodelta, ne sopivat hyvin kastikkeeseen. Joukkoon voi sitten lopuksi paistaa tuoreet tatit sattumiksi”, Nurminen vinkkaa.

Paitsi runsaasti sieniä, kastikkeeseen hulautetaan myös kunnolla kermaa ja maitoa. Nestemäärästä ei kuitenkaan kannata hämmentyä, sillä tarkoituksena on keittää kastiketta kokoon ilman kantta, kunnes se on sopivan paksuista.

Jos kastikkeesta haluaa tehdä keveämmän, voi osan kermasta vaihtaa Nurmisen mukaan huoletta maitoon.

”Tällä ohjeella tattipastasta tulee tosi täyteläinen ja tuhti.”