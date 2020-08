Paul Buisse Chinon 2018

Ranska, AC Chinon

Tuottaja: Paul Buisse

Rypäle: Cabernet Franc

Hinta: 18,99 e

Saatavuus: Hyvä

★★★★

Mikä?

Alkoon saatiin heinäkuussa pieni joukko Cabernet Franc -viinejä. Tämä ranskalainen punaviinilajike on tunnetumpaa sukulaistaan Cabernet Sauvignonia selvästi tanniinisempi ja aromeiltaan metsäisempi. Se on osa sekoitusta monessa laadukkaassa punaviinissä, mutta perinteisesti sellaisenaan sitä on vain Ranskassa Loiren laakson viineissä, kuten viikon viinin Chinon-alueella. Nämä ranskalaiset viinit ovat tunnettuja tiukan tanniinisesta tyylistään.

Millainen?

Tuoksu on kohtalainen. Maku on kuiva, keskitäyteläinen ja runsaan tanniininen. Tanniinien tyyli on hyvä. Ne eivät ole ylettömän kuivattavia tai suuta kiristäviä, niissä on enemmän karvasta pähkinänomaista suutuntumaa. Myös marjaiset aromit muistuttavat tiukkoja marjoja, joissa on karvautta mukana, esimerkiksi kypsät puolukka ja karpalo. Mukana maussa on myös aimo annos mausteisuutta.

Kokonaisuutena siis viini, joka ei millään muotoa ole pehmeän hedelmäinen vaan tiukan marjainen ja mausteinen. Sellaisenaan maukas ja tasapainoinen viini.

Mihin?

Nuori ja jäntevä viini on sen verran tiukka tapaus, että vain harva innostuu sen mausta sellaisenaan. Eikä sitä ole lipitettäväksi tarkoitettukaan. Tämä viini osoittaa arvonsa ruokapöydässä.

Yleisesti liharuoat ja paljon juustoa sisältävät ruoat hyötyvät tanniinisista viineistä. Tämän viinin maut osuvat parhaiten yksiin karitsan kanssa, jonka kastikkeessa on mukana suppilovahveroa.