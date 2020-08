Siian täytteenä on seos, jossa on pinjansiementen lisäksi muun muassa leipämurua ja lehtipersiljaa.

Suomalaisten kestosuosikki kesäisten kalaruokien viiniksi on riesling. Sen tyypillisesti raikkaan hapokas maku onkin todella antoisa esimerkiksi rasvaisten kalojen, kuten lohen, kumppanina.

Kun kyseessä on vähemmän rasvaa sisältävä kala, kuten siika, viinin ei tarvitse olla yhtä hapokas. Syksyn ruoat ovat usein myös runsaampia kuin kevyet kesäruoat, joten viinitkin voivat hyvin edustaa täyteläisempää tyyliä.

Oheisen pinjansiemenillä täytetty grillisiika-annoksen siika on melko vähärasvainen. Toki reseptissä on jokin verran öljyä, mutta ruoan luonne ei ole leimallisen rasvainen. Annos on melko täyteläinen, sillä pinjansiemenet tuovat siihen paahteista pähkinäisyyttä.

Pähkinäisyyden voikin ottaa viininvalinnassa lähtökohdaksi ja päätyä tammitettujen valkoviinien pariin. Niissä on usein vastaavanlaista paahteista aromia.

Hiukan toisistaan poikkeavat paahteiset sävyt rikastavat viinin ja ruoan makukokemusta, ja siitä tulee selvästi monipuolisempi. Samalla kuitenkin sekä ruoan että viinin ominaismaut ovat hyvin esillä. Joskus kehnoimmissa yhdistelmissä ruoan tai viinin herkullisuus katoaa epämääräisten yhdistelmämakujen taakse.

Suositukseni pinjansiemenillä täytetylle grillisiialle onkin selkeän tamminen ja täyteläinen eteläafrikkalainen valkoviini Stellenrust 54 Year Old Vines Barrel Fermented Chenin Blanc 2018 (19,98 e).

Tässä kullankellertävässä viinissä on runsas ja aromikas tuoksu. Viini on täysin kuiva. Hienosti kerrostuneet tammiperäiset aromit paahteisuus ja mausteisuus antavat makuun täyteläisyyttä.

Lisäksi viinissä on oikein maittava hedelmäisyys, joka muodostuu persikasta, melonista, ananaksesta ja kukkaisuudesta. Mitään näistä ei ole liian paljon esillä, joten viinin aromimaailma sopii hyvin kala-annoksen yrttisiin sävyihin.

Ja vaikka viini ei ole leimallisen hapokas, siinä on juuri sopivasti happoja, jotka tekevät loppumausta ryhdikkään ja raikkaan.