Ranskalainen omenapiirakka tarte Tatin on herkullinen klassikko. Sen luonteen ytimessä on karamellisoitunut omena-voiseos, kuten oheisesta ravintola Postresin hittireseptistä käy ilmi.

Kun tälle omenapiirakalle etsitään täsmäjuomaa, valintaa ohjaa omenan aromien lisäksi piirakan karamellinen makeus.

Karamellissa on aina paahtunut maku, jonka voimakkuus vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon voi-sokeriseosta on paahdettu. Vaaleassa paahdossa on pehmeän kinuskimaista makua, kovasti paahtunut on tumman aromikasta. Parhaimmillaan tarte Tatinin paahtunut maku on näiden väliltä, jolloin annoksessa on tasapainoisesti omenaa ja karamellia.

Karamellisuus tuo heti vaatimuksen: koska piirakka on näin makea, myös viinin täytyy olla makea. Muuten viini kuivahtaa suussa täysin eli sen maku surkastuu.

Tarte Tatinin maku on kuitenkin melko simppeli, joten se jättää oven auki monille makeille viineille. Hyvin vahvan makuisia juomia kannattaa silti välttää: piirakan omenaiset maut ovat herkkiä, joten liian runsasmakuinen viini peittää ne tyystin. Tämän takia esimerkiksi portviini ei ole kovin hyvä vaihtoehto. Vaaleat makeat viinit toimivat omenan aromin kanssa paremmin.

Karamellisuus kaipaa parikseen myös reipasta hapokkuutta. Siksi esimerkiksi makeat rieslingit olisivat sille sangen sopivia kumppaneita.

Täsmävalintani kohdistuu kuitenkin tällä kertaa kotimaiseen makeaan marjaviiniin nimeltä Lumo White Sweet. Tämä Hermannin viinitilan tuottama makea marjaviini on tehty vaaleiden marjojen kimarasta, siinä on viinimarjaa, lakkaa ja karviaista.

Lumo White Sweet (14,80 e) tehdään Hermannin Viinitilalla Ilomantsissa.

Kohtalaisen runsastuoksuinen viini on makea, mutta siinä on myös huima hapokkuus, joka pitää makua pirteänä ja aromeja hyvin esillä. Eniten juomassa on lakan aromia. Herukka ja karviainen tuovat makuun enemmänkin hapokkuutta. Kokonaismaussa on häivähdys hunajaa ja jälkimaussa jopa hieman sitrusta.

Viini sointuu hyvin tarte Tatinin paahteisen makeaan makuun. Viinin hapot taittavat karamellia hyvin ja lakan aromi toimii keskipaahteisen karamellin kanssa hienosti. Samalla lakka on myös hyvin viehättävä kumppani omenalle: tarpeeksi hento ja juuri sopivasti poikkeava antamaan yhdistelmälle monimuotoisuutta.

Kun viinit hapot pysyvät pirteinä vielä jäätelönkin kanssa, ei yhdistelmältä juuri muuta voisikaan vaatia.