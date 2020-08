Tuoreita papuja on nyt hyvin saatavilla toreilla ja kauppojen vihannesosastoilla.

Quiche, tuo ranskalaisten kinkku-juustopiiraslahja maailmalle, päivittyy syksyn kunniaksi pavuilla. Tässä kasvisversiossa juhlivat pavut ja juusto, mutta piirasta voi mainiosti rikastaa lohella, sienillä tai perinteiseen tyyliin kinkulla. Valmiin pakastepiirastaikinan avulla leipominen sujuu sen verran sukkelasti, että piirashommiin viitsii ryhtyä muulloinkin kuin viikonloppuna. Piirakan täytteeksi sopivat esimerkiksi härkäpavut.

Papujen käsittely on helppoa. Tuoreet pavut myös kypsyvät nopeasti, niiden keitto-aikoja on lueteltu alempana jutussa. Jos vatsasi on herkkä, keitä papuja mainittua aikaa pidempään.

Näin käsittelet härkäpavut:

Irrota pavut palkojen sisältä. Keitä vähässä, suolalla maustetussa vedessä 3–5 minuuttia. Valuta keitinvesi pois. Laita jääveteen viilenemään, niin kaunis vihreä väri säilyy pavussa.

Poista pavuista pinnalla oleva vaalea kalvo pois. Ihan pienet härkäpavunpalot voi syödä kokonaisina.

Käytä keitettyjä härkäpapuja salaatteihin, wokkeihin, piirakoihin ja curryihin. Kokeile niitä poke bowliin soijapavun sijaan tai käytä pastakastikkeeseen proteiinilisäksi.

Härkäpapuja voi käyttää vaikka piirakan täytteeksi.

Tuore papu saattaa kuulostaa yllättävältä pastan seuralaiselta, mutta valkosipulin, sardellien ja sitruunan suloisessa joukkueessa pavun maku loistaa. Pastan joukkoon sopii vaikka leikkopapu.

Näin käsittelet leikkopavut:

Vihreä, litteäpalkoinen leikkopapu valmistuu nopeasti syötäväksi. Huuhtaise pavut ja leikkaa varren kiinnityskohta pois. Viipaloi tai keitä kokonaisina vähässä, suolalla maustetussa vedessä 2–5 minuuttia. Valuta keitinvesi pois. Laita jääveteen viilenemään, jotta kaunis vihreä väri säilyy pavussa.

Miedonmakuinen leikkopapu sopii melkein kaikkeen salaateista lisäkkeisiin, sekä kylmänä että lämpimänä.

Nopea ja herkullinen pasta syntyy pavuista ja sardellista.

Kiinalaisen jauhelihavokin pääraaka-aineet ovat niukat, mutta sitäkin herkullisemmat: papuja ja jauhelihaa. Vaikka olisit yrittänyt pyristellä eroon jauhelihakierteestä, anna jauhelihalle vielä soijalla ja hoisinkastikkeella maustettu mahdollisuus. Ruoka ei ole tulinen, joten se maistuu pienemmillekin jauhelihan rakastajille.

Näin käsittelet taitepavut:

Taitepapu, vihreä papu, haricot vert. Rakkaalla lapsella on monta nimeä – ja väriä. Lilat pavut ja vaaleankeltaiset vahapavut ovat loppukesän parasta antia. Kauniin lilat pavut ovat ruokamaailman kameleontteja ja vaihtavat keitettäessä värinsä vihreäksi.

Taitepapujen käsittely on helppoa. Huuhtelun jälkeen pavuista katkaistaan kovat varrenpätkät pois. Pavut keitetään suolalla maustetussa vedessä 2–5 minuuttia. Papu on sopivan kypsää, kun se vielä napsahtaa poikki keittämisen jälkeen. Herkkävatsaisten kannattaa keittää pavut pehmeiksi, jolloin ne ärsyttävät vatsaa vähemmän.

Pavut kannattaa laittaa jääveteen viilenemään keittämisen jälkeen, jotta niiden kaunis väri säilyy.

Ohuista pitkistä pavuista saa täydellisen lisäkkeen mille tahansa ruoalle, kun keittämisen ja viilentämisen jälkeen ne paistaa lämpimiksi pannulla voissa valkosipulin kanssa.