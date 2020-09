Fernand Engel Pinot Gris Terres Rouges Organic 2018 -viini on tyylikäs juoma syksyn ruokapöytään.

Fernand Engel Pinot Gris Terres Rouges Organic 2018

Ranska, Alsace

Tuottaja: Fernand Engel

Rypäleet: Pinot Gris

Hinta: 16,99 e

Saatavuus: Hyvä

3/5 tähteä

Mikä?

Syksyn tullessa raikkaat ja kesäisen kepeät sauvignon blancit ja rieslingit vaihtuvat täyteläisempiin viineihin. Yleisesti punaviinit mielletään täyteläisiksi syysviineiksi, mutta myös valkoviineissä on monia täyteläisiä vaihtoehtoja, kuten Ranskan Alsacen pinot gris -viinit. Viikon viini onkin todella täyteläinen luomuviini Fernand Engel Pinot Gris Terres Rouges Organic 2018.

Millainen?

Tuoksu on melko runsas. Maku on kuiva ja kohtalaisen hapokkaan tuntuinen, vaikka viini ei varsinaisesti ole piristävän raikas. Alkumaussa on esillä täyteläisen alkoholinen ja hiukan öljyinen suutuntuma. Aistittavissa on kypsää omenaa ja melonia sekä päärynää ja kukkaisuutta. Pitemmällä maussa alkaa tuntua voimakas ja karhea valkopippurimainen mausteisuus, johon on sekoittunut hiukan yrttisyyttä. Tuo mausteinen maku viipyy pitkään suussa. Viinin hedelmäisyys on ranskalaiseen tapaan keskirunsas, mutta rakenne on kuitenkin täyteläinen. Kokonaisuutena vahva ja tyylikäs pinot gris -viini.

Mihin?

Mausteinen ja hedelmäinen maku sekä kuiva ja melko hapokas luonne tekevät täyteläisyyden kanssa tästä viinistä pikemminkin liharuokien kuin kalaruokien viinin.

Tämä on mainio vaihtoehto liharuokien kanssa niille ihmisille, jotka haluavat välttää punaviiniä. Täyteläinen rakenne ja hiukan tanniinisuutta muistuttava karhean mausteinen jälkimaku muistuttavat punaviinin makua, ja viini toimii ruokien kanssa hiukan samalla tavoin kuin punaviinit.